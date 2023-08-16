



Депутаты гордумы Волгограда на последнем заседании перед выборами безвозмездно передали в собственность прихода Святого Николая Римско-католической церкви костел в Центральном районе.

- Речь идет о комплексе зданий храма на улице Пражской,15 и земельном участке, на котором они расположены. Здание Римско-католического костела было построено в Царицыне в 1899 году, в советское время в нем был организован сначала кинотеатр, а затем клуб имени Жданова, - пояснили в пресс-службе гордумы.

В 90-е годы здание бывшего клуба было возвращено в пользование Волгоградского прихода Римско-католической церкви, его реконструировали под контролем государства в течение почти 10 лет. С 2008 года имущественный комплекс, который принадлежал муниципалитету, находился у религиозной организации на праве аренды.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»



