Общество

Коллеги волгоградских чиновников снизят допустимую для электросамокатов скорость

Общество 15.08.2023 16:37
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15.08.2023 16:37

До 15 километров в час могут снизить допустимую скорость для электросамокатов на некоторых улицах в городе Саратове. Об этом сегодня, 15 августа, сообщили корреспонденты ИА «СарИнформ» со ссылкой на местных чиновников.

Ужесточение мер в отношении электросамокатчиков связано с гибелью в июне этого года 16-летнего подростка в Саратове. При этом журналисты напоминают, что согласно нововведениям от 1 марта 2023 года самокатчики имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным зонам, велопешеходным и велосипедным дорожкам на скорости не более 25 километров в час. Но при значительном скоплении людей лица, использующие для передвижения электросамокаты, обязаны либо спешиться, чтобы не мешать движению пешеходов, либо снизить скорость до движения пешеходов — до 5-7 километров в час. 

Очевидно, что последнее требование не соблюдается ни в одном из городов России, где, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, продолжает расти аварийность с участием водителей электросамоктов. Наибольшее количество ДТП с электросамокатами зафиксировано с начала года в Пермском крае, Омской, Свердловской и Тюменской областях. Волгоградская область в число неблагополучных по этому показателю регионов, к слову сказать, не вошла. Однако стоит напомнить, что в 2022 году в результате наезда самокатчика на Астраханском мосту в Волгограде скончался пенсионер. Этим летом ДТП с электросамокатами регистрируются в областном центре едва ли ни ежедневно. 

Сейчас власти Саратова рассматривают вопрос об ограничении скорости СИМ на нескольких улицах города. Уточняется, что над документом совместно работают чиновники и представители кикшеринговых организаций. 

– Сейчас проект соглашения проходит согласование в структурных подразделениях администрации — в правовом комитете, комитете по экономике, комитете дорожного хозяйства, – цитирует «СарИнформ» заместителя председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Саратова. 

Фото: ИА «Высота 102»

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