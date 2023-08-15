Суд в Волжском проверили кинологи с собаками

Волжский городской суд Волгоградской области сегодня, 15 августа, проверили оперативные службы. Как стало известно V102.RU, сообщение о минировании поступило до начала рабочего дня.

— С утра работал кинолог. Сигнал поступил в 08.20. Эвакуация не проводилась. Суд работает штатно. Сообщения о минировании не подтвердились, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах.

Напомним, что в Волгограде и Волжском неизвестные периодически пытаются дестабилизировать работу госучреждений, транспортной инфраструктуры и крупных ТРЦ. На поверку все сообщения оказывались ложными.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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