Общество

«Чем тушить будем? Плюшками?»: в Котово половина домов в дикую жару осталась без воды

Общество 08.08.2023 19:59
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08.08.2023 19:59


В Котово Волгоградской области вновь перебои с водоснабжением. Как рассказали V102.RU горожане, вот уже несколько дней в ряде домов отсутствует вода. Так, о проблемах с водой в телеграм-канале «Общественный контроль города Котово» сообщают жители, проживающие по адресам ул. Мира, 151,155, 185,193, 195, 195А, 197А, 198/2, 199/1, ул. Свердлова, 18, 30А, ул. Чехова, с 1 по 11 дом, ул. Победы, 32, 33, 40, ул. Жигулевская, 4, ул. 60 лет ВЛКСМ, 2, 3, 5, ул. Губкина, 4. 

– В домах нет ни холодной, ни горячей воды. Если где-то есть, то только на нижних этажах, и то идет тонкой струйкой. На верхние она не доходит вообще. В такую жару остаться без воды – это даже не издевательство, – негодуют люди в соцсетях. 

В некоторых домах Котово вода отсутствует уже около недели, а в некоторых – почти две недели. При этом, если раньше диспетчер МУП «Котово Водоканал» объяснял, что  проблемы с водоснабжением связаны с низким давлением, то теперь, утверждают горожане, на их звонки диспетчерская служба не отвечает совсем.

Никаких заявлений не делают и городские власти. Корреспондент V102.RU пытался связаться с руководителем МУП «Котово Водоканал» Анатолием Штремелем, чтобы выяснить причину обезвоживания города, однако на месте его не оказалось, а такую информацию, как пояснили в секретариате, может дать только он. 

При этом сегодня, 8 августа, районные власти опубликовали постановление администрации Котовского района о введении в муниципалитете режима повышенной готовности. Режим повышенной готовности, как следует из документа, вводится до 11 августа и сделано это в «целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами».

Любопытно, что один из пунктов документа касается «создания условий для привлечения населения к тушению пожаров в населенных пунктах, а также подготовки «водовозной и землеройной техники».

– Интересно, если, не дай Бог, пожар, то чем тушить-то будем? Наверное, как в знаменитом стихотворении Чуковского «Путаница» - «пирогами, и блинами и  сушёными грибами»? – иронизируют котовчане, которым, впрочем, совсем не до шуток. – Чиновники нас напоить-то не могут, не то, чтобы к пожарам подготовиться. 

Как стало известно V102.RU, котовчане уже сделали несколько десятков звонков на телефон 112. Однако причины отсутствия воды горожанам так никто и не объяснил. В телеграм-канале Единый портал ЖКХ администрации Котово лишь недавно появилось лаконичное сообщение: «В случае недостаточного количества  воды абоненты могут обратиться в водоканал для подвоза воды по тел. 4-48-23».

Между тем, в настоящее время в Котово идут работы по реконструкции участка водовода. Жители города, на глазах которых трубы укладывают прямо в вырытые траншеи, без обустройства песчаных подушек, зафиксировали на фото и видео и другие нарушения при производстве работ. Все это, по мнению жителей, может обернуться авариями на сети прямо после сдачи объекта. Данные факты они намерены передать в надзорные и следственные органы. 

Фото телеграм-канала "Общественный контроль города Котово"

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