Общество

Холодное море, грязный бассейн и курортный роман: врач рассказал, что провоцирует летний цистит

Общество 30.07.2023 12:42
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30.07.2023 12:42


Из морского путешествия волгоградцы могут привезти хорошие впечатления, ровный загар, пакет с сувенирами… и цистит. Болезнь рискует стать неприятным спутником туристов из-за купания в холодном море и грязных бассейнах, затянувшегося «праздника живота» или даже курортного романа. Как не подпортить впечатления об отпуске и предотвратить болезнь, корреспондентам V102.RU рассказал врач-уролог Сергей Финионов. 

Волгоградцы, которые хотя бы раз пережили неприятные симптомы цистита, узнают его с «одной ноты». По словам уролога, отпускников должны насторожить частые и болезненные позывы в туалет, рези и жжение в мочеиспускательном канале, боли внизу живота и субфебрильная температура. При цистите в моче может появиться примесь крови.  

— С медицинской точки зрения «летний» цистит практически ничем не отличается от любого другого. Причина его развития одна и та же — инфекция, чаще всего бактериальная, которая проникает в мочевой  пузырь и закрепляется на своем новом месте жительства со всеми вытекающими последствиями, — отмечает Сергей Финионов. — Но все же летом значительно больше  факторов, приводящих к попаданию возбудителей в мочевой пузырь — купание в водоемах и недостаточно чистых бассейнах, которое часто сопровождается  незаметным переохлаждением, употребление алкоголя, сладкой газировки и откровенно вредной пищи типа острых и жирных снеков с добавками. К циститу могут привести и «курортные романы». 

При первых же проявлениях цистита многие пациенты спешат в аптеки за спасительной таблеткой. Лекарства, рекомендуемые знакомыми или провизорами, действительно помогут заглушить острую боль, но далеко не всегда решат проблему. 

— Возбудитель заболевания уничтожает уротелий,  выстилающий мочевыносящие пути и ослабляет защиту от дальнейших атак. Поэтому так важно не запускать болезнь и лечить ее качественно и своевременно. Нужно понимать, что принятый по совету провизора антибиотик может помочь, но не решить проблему в долгосрочной перспективе, — настаивает врач. — Я не устаю  повторять: одно и то же заболевание может иметь разную симптоматику, как и разные заболевания могут давать одинаковые симптомы. Поэтому не стоит самостоятельно ставить себе диагноз и назначать лечение. Все названные мной беспокойства могут сигнализировать и о более серьезных заболеваниях мочевыводящих путей, требующих другой тактики лечения, вплоть до хирургического вмешательства. 

Не испортить впечатлений об отдыхе помогут нехитрые правила профилактики. Уролог советует волгоградцам не терпеть позывы в туалет и соблюдать гигиену. 

— У урологов есть поговорка: «Пусть лучше лопнет  совесть, чем мочевой пузырь! Уже доказано, что моча человека не стерильна, а, значит, тот или иной инфекционный агент — пусть и в незначительной   концентрации, — но все же в ней присутствует. Поэтому  нельзя терпеть позывы на мочеиспускание больше двадцати минут — застой мочи способствует адаптации возбудителя в мочевом пузыре, — комментирует Сергей Финионов. — Не стоит забывать и о сексуальной гигиене — использование барьерной контрацепции,   мочеиспускание сразу после полового контакта и гигиенические процедуры значительно снижают риски заболевания. 

От незапланированной встречи с урологом волгоградцев убережет и правильное питание. Во избежание рецидивов Сергей Финионов советует горожанам распрощаться с цельным молоком, сладостями, полуфабрикатами, а также соленьями, маринадами и алкоголем. Не лучшим напитком для пациентов с хроническим циститом станет и крепкий кофе. 

— Для профилактики цистита я советую добавлять в свой рацион клюкву, виноград, яблоки, черную смородину, бузину, черноплодную рябину, чернику, голубику, персики, манго, крыжовник, какао бобы и даже грибы-лисички, — рекомендует уролог. — Пищу следует недосаливать. Кислая, копченая и острая пища, а также стресс могут обострить хронический воспалительный процесс.  

Автор: Виктория Чумакова 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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