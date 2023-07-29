Волгоградские волонтеры нашли потерявшуюся в страшную жару 80-летнюю бабушку





Волгоградские волонтеры разыскали 80-летнюю пенсионерку Вильму Моисееву, о пропаже которой сообщили ее родственники. Как сообщили V102.RU в поисковой группе «Лиза Алерт», бабушка, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 27 июля. Волгоградские волонтеры разыскали 80-летнюю пенсионерку Вильму Моисееву, о пропаже которой сообщили ее родственники. Как сообщили V102.RU в поисковой группе «Лиза Алерт», бабушка, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 27 июля.

Термометр на улице показывал в этот день 38 градусов. Жара могла негативно отразиться на здоровье пенсионерки. Поэтому поисковики 28 июля после поступления просьбы о помощи близких волгоградки немедленно приступили к розыску женщины.- В чате оповещения отряда немедленно появилось сообщение: "нужна помощь в Дзержинском районе". Тут же была создана группа из откликнувшихся добровольцев. В ней инфорг Наталья (позывной Диадора) написала в 18.50: "готовимся к выезду, ждем прозвон, работает ГКП". И следующее сообщение в 19.15: "Стоп по выезду". И в 20.38 (после проверки и подтверждения информации) заветное НЖ - найдена жива! – рассказали волонтеры.Меньше часа понадобилось Светлане (позывной Алайне), чтобы найти потерянную бабушку. Как выяснилось, она была доставлена в одну из больниц города, и ее личность установили по фотографии.