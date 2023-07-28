Замминистра МВД Лебедев вручил медали выпускникам Волгоградской академии

В Волгограде сегодня, 28 июля, с визитом побывал заместитель Министра внутренних дел России – начальник Следственного департамента МВД России генерал-полковник юстиции Сергей Лебедев. Как сообщает ИА «Высота 102», целью его визита в город-герой стало участие в торжественном выпуске молодых специалистов Волгоградской академии МВД России. Сергей Лебедев вручил окончившим обучение с отличием выпускникам золотые медали.

– Вам предстоит принимать сложные и ответственные решения. Строгое соблюдение законности и норм профессиональной этики будет способствовать повышению доверия к органам внутренних дел, укреплению их авторитета в обществе, – сказал замминистра МВД, обращаясь к волгоградским выпускникам. – Вы приступаете к исполнению служебных обязанностей в судьбоносный для нашей страны период. Защита её суверенитета и национальных интересов требуют от каждого из нас максимальной самоотдачи.





Сергей Лебедев поблагодарил сотрудников академии за вклад в подготовку квалифицированных кадров для органов внутренних дел Российской Федерации.

– Будущие победы и достижения выпускников – в том числе и результат вашего труда, - подчеркнул он.

В торжественном мероприятии, которое в этом году проходило на площади перед музеем-панорамой «Сталинградская битва», принимали сегодня участие руководители органов государственной власти, силовых ведомств региона, ветераны. С успешным окончанием высшего учебного заведения выпускников поздравил начальник регионального Главка МВД России генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко.





Дипломы о высшем образовании вручили 270 выпускникам академии, 31 из них – с отличием. 117 выпускникам факультета подготовки следователей присвоена квалификация «Юрист» по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». Квалификация «Судебный эксперт» присвоена 70-ти выпускникам факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции.





По специальности «Правоохранительная деятельность» с присвоением квалификации «Юрист» обучение прошли 69 выпускников факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции. Шестерым выпускникам факультета подготовки иностранных специалистов присвоена квалификация «Юрист» по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», четверым – квалификация «Бакалавр» по направлению подготовки «Юриспруденция», еще четыре сотрудника получили диплом по квалификации «Судебная экспертиза».

256 молодых специалистов направлены для дальнейшего прохождения службы в 39 территориальных органов внутренних дел Российской Федерации, из них 50 останутся в Волгоградской области.