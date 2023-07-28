



Переделать некачественную работу суд обязал подрядчика, который капитально ремонтировал многоквартирный дом в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в арбитражном суде Волгоградской области, в рамках гарантийных обязательств ООО «Империя» должно устранить дефекты по капитальному ремонту многоквартирного дома № 36 по ул. им. капитана Тряскина.

В двухэтажном 8-квартирноме доме ООО «Империя» капитально отремонтировало крышу и фасад. Договор с региональным фондом капремонта был заключен в сентябре 2017 года. Теперь подрядчику нужно многое переделать, а именно: устранить трещины на цоколе и восстановить окрасочное покрытие по всему периметру дома, устранить трещины и отслоение штукатурного слоя на фасаде с правого торца дома, восстановить штукатурный слой с нижней части балконных плит со стороны главного фасада, восстановить бетонное покрытие ступеней входных площадок и устранить частичное разрушение отмостки по всему периметру.

Данное решение было принято арбитражным судом Волгоградской области еще в марте текущего года, но подрядчик с ним не согласился и обжаловал в апелляционной инстанции.

- Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Решение вступило в законную силу, - рассказали в пресс-службе арбитража.

Дефекты на объекте подрядчик должен устранить в течение 30 дней с дня вступления решения в законную силу.



