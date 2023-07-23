Три опасных погодных явления ожидаются в Волгоградской области









Гидрометцентр России сохранил оранжевый уровень опасности в Волгоградской области включительно до 25 июля из-за погодных условий. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный прогноз, в регионе сохранится пожароопасная обстановка. Также ожидается гроза и ветер порывами до 15-20 метров в секунду.

Предупреждение по грозе и ветру действует до 17:00 24 июля, по пожарной опасности - до 11:00 25 июля. Сообщается, что чрезвычайная пожарная опасность, 5 класс горимости леса сохранится в отдельных юго-восточных районах. Высокая пожарная опасность, 4 класс горимости леса распространяется на центральные и южные районы Волгоградской области.