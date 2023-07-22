Грозовые штормы прогнозируют в Волгоградской области до 24 июля

В Волгограде грозу прогнозируют в ночь на понедельник, 24 июля. В областном центре тоже будет горячо – до +32 градусов днем.
Общество 22.07.2023 21:25
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22.07.2023 21:25
В Волгограде грозу прогнозируют в ночь на понедельник, 24 июля. В областном центре тоже будет горячо – до +32 градусов днем.
В Волгоградской области в ближайшие два дня, согласно прогнозу синоптиков, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, осадки пройдут в некоторых районах региона днем 23 июля. При грозах скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду.Также дожди в области ожидаются и в ночь на 24 июля. При этом температура воздуха днем 23 июля достигнет местами 33 градусов, а 24 и 25 июля будет жара до +35.
В Волгограде грозу прогнозируют в ночь на понедельник, 24 июля. В областном центре тоже будет горячо – до +32 градусов днем.
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