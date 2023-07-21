Общество

Сны о работе преследуют волгоградских учителей и клиент-менеджеров

Общество 21.07.2023 20:04
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21.07.2023 20:04



Почти 40% волгограцев видят сны о работе, причем частота таких сновидений зависит от профессии и уровня дохода. Об этом, как сообщает V102.RU, говорится в исследовании SuperJob, которое проводилось с 1 по 20 июля.
В среднем ночью о делах думают 4 из 10 опрошенных жителей региона. При этом чаще всего работа снится менеджерам, которые работают с клиентами, и учителям. Отдыхают от работы во сне системные администраторы и дизайнеры - сновидения на такую тему их не беспокоят.
Женщины видят работу во сне чаще мужчин - 46% против 31% соответственно. Примечательно, что сновидения о работе зависят от уровня зарплаты. Волгоградцы, которые зарабатывают менее 50 тысяч рублей видят работу во сне чаще тех, кто получает более 80 тысяч рублей. Это 47% против 32%.

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