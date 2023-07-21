Сны о работе преследуют волгоградских учителей и клиент-менеджеров

Общество 21.07.2023 20:04
0
21.07.2023 20:04
Почти 40% волгограцев видят сны о работе, причем частота таких сновидений зависит от профессии и уровня дохода. Об этом, как сообщает V102.RU, говорится в исследовании SuperJob, которое проводилось с 1 по 20 июля.
В среднем ночью о делах думают 4 из 10 опрошенных жителей региона. При этом чаще всего работа снится менеджерам, которые работают с клиентами, и учителям. Отдыхают от работы во сне системные администраторы и дизайнеры - сновидения на такую тему их не беспокоят.
Женщины видят работу во сне чаще мужчин - 46% против 31% соответственно. Примечательно, что сновидения о работе зависят от уровня зарплаты. Волгоградцы, которые зарабатывают менее 50 тысяч рублей видят работу во сне чаще тех, кто получает более 80 тысяч рублей. Это 47% против 32%.
Волжский отмечает 69-й день рождения: куда сходить на выходных21.07.2023 21:00
Общество 21.07.2023 21:00
«Я видел смерть и отношусь к ней не так щепетильно»: раненого бойца из ДНР ставят на ноги в Волгограде21.07.2023 20:36
Общество 21.07.2023 20:36
В Волгоградской области ввели оранжевый уровень опасности до 23 июля21.07.2023 18:38
Общество 21.07.2023 18:38
В Волгоградской области почти месяц ищут 32-летнего мужчину21.07.2023 16:07
Общество 21.07.2023 16:07
Арбитраж отказал в исковых требованиях ООО «Ситиматик-Волгоград»21.07.2023 15:59
Общество 21.07.2023 15:59
«Чистое совпадение»: власти Волгограда подали в суд на Елену Исинбаеву21.07.2023 15:10
Общество 21.07.2023 15:10
Имя Героя России Максима Аплеталина присвоят школе в городе Волжском21.07.2023 14:23
Общество 21.07.2023 14:23
Под Волгоградом матери погибшего в зоне СВО добровольца вручили орден Мужества21.07.2023 13:14
Общество 21.07.2023 13:14
В соседнем регионе вслед за Волгоградской областью заговорили о платных парковках21.07.2023 12:19
Общество 21.07.2023 12:19
Подавляющее большинство волгоградцев поддержали трудовое воспитание детей в школах21.07.2023 11:16
Общество 21.07.2023 11:16
Бочаров пообещал Волжскому новые дороги и соцобъекты на 20 млрд рублей21.07.2023 10:39
Общество 21.07.2023 10:39
На новой неделе четыре района Волгограда оставят без горячей воды: список адресов21.07.2023 10:21
Общество 21.07.2023 10:21
«СОГАЗ-Мед»: о лечении в отпуске в другом регионе21.07.2023 09:49
Общество 21.07.2023 09:49
В Волжском 1 сентября откроется новая школа-«тысячник»21.07.2023 09:43
Общество 21.07.2023 09:43
Под Волгоградом отреставрировали послевоенные автобусные остановки20.07.2023 21:24
Общество 20.07.2023 21:24