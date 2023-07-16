Отель для жуков построили в Волгоградской области

Общество 16.07.2023 20:45
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16.07.2023 20:45
На территории ботанического сада в Волгоградской области возвели отель для жуков, где могут поселиться разнообразные насекомые, сообщает V102.RU. По информации сотрудников ботанического сада, главной задачей необычного арт-объекта является увеличение количества полезной фауны в ботаническом саду и сохранение ценных насекомых.
- Насекомые - это скромные полезные помощники, которые решают многие проблемы в саду. Они не только опыляют растения, но и участвуют в невидимой борьбе с вредителями и даже с заболеваниями, - поясняют специалисты.
Симпатичные домики похожи на склад стройматериалов, в котором могут обустроить свое жилище разнообразные насекомые. Кроме того, новые арт-объекты являются украшением сада.
Фото: Волгоградский ботанический сад / ВК
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