В Волгограде с 22 июня ищут седого мужчину из Грозного

В Волгограде разыскивают бесследно исчезнувшего в июне 48-летнего мужчину. Как стало известно V102.RU, ранее пропавший проживал в Грозном.
— В Волгограде пропал Увайс Абдулович Садыков. С 22 июня его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы исчезнувшего мужчины:
рост 175 сантиметров
худощавое телосложение
волосы черные с проседью
глаза карие
В день исчезновения на мужчине была черная с белыми полосками водолазка, джинсы черного цвета и черные сандалии. Если вы знаете, где сейчас находится Увайс Садыков или видели человека, похожего на него, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 906 16 79 444.
Фото: «ЛизаАлерт» / t.me
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