Происшествия

В Волгограде у консерватории в кустах нашли труп мужчины

Происшествия 13.07.2023 11:41
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13.07.2023 11:41


В Центральном районе Волгограда напротив здания консерватории обнаружен труп мужчины. Как стало известно V102.RU от собственного источника, скончавшийся мужчина проживал в одном из домов по улице Советской. 

— Прохожие обнаружили тело на улице Мира, 6. Труп лежал на пешеходной дорожке. Предварительно, у мужчины оторвался тромб, — рассказал источник в экстренных службах. 

Известно, что скончавшемуся было всего 46 лет. Редакция «Высоты 102» направила запрос в СУ СКР по Волгоградской области. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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