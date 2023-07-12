Стало известно, куда чаще всего хотят улететь из Волгограда

Из аэропорта Волгограда накануне улетело рекордное количество пассажиров. Как сообщает V102.RU, через воздушную гавань прошел 5731 человек, что является суточным рекордом с сентября 2022 года.

— За прошедшие сутки этого года в волгоградском аэропорту было выполнено 47 рейсов, на внутренних линиях обслужено 5442 пассажира, на международных — 289, — сообщили в пресс-службе ПАО «Международный аэропорт Волгоград».

Как уточнила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова, за последние полгода, согласно статистике, самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга у волгоградцев стали Минеральные Воды, Анталья, Ереван, Новосибирск и Баку.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»