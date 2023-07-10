Волгоградцев заманивают на работу с зарплатой 5000 евро

Общество 10.07.2023 10:55
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10.07.2023 10:55
В Волгоградской области озвучили самые высокооплачиваемые вакансии июня. Как сообщили V102.RU в службе исследований hh.ru, возглавил топ руководитель отдела продаж, которому готовы платить от 2300 дл 5000 евро. При этом работать можно удаленно. От кандидата требуется знание немецкого и английского языков, опыт продаж в сегменте B2B.
На втором месте вакансия машиниста экскаватора с зарплатой от 200 тысяч рублей ежемесячно. Работать придется в вахтовым методом в строительном компании в Москве.
От 150 тысяч рублей готовы платить в Волгограде финансовому директору проектно-технической компании, расположенной в Красноармейском районе. Будущему кандидату обещают полный соцпакет и белую зарплату. График работы с 8 утра до 5 вечера.
На руки 120 тысяч рублей обещают в Волгограде бренд шеф-повару в популярную сеть кафе и кулинарий. От кандидата требуют 4 раза в год вводить сезонное меню, обучать поваров при вводе новых блюд, разрабатывать банкетное меню и многое другое.
Замыкает топ-5 вакансия руководителя розничной сети магазинов с зарплатой от 115 до 300 тысяч рублей. При этом кандидата заранее предупреждают о ненормированном рабочем дне и командировках.
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