Волгоградские врачи за год в ЛНР приняли 54 тысячи местных жителей

Волгоградские врачи за год в Станично-Луганском районе Луганской Народной республики приняли больше 54 тысяч местных жителей. Из них 11 294 – это дети. Благодаря работе волгоградцев в подшефном районе сотни пациентов получили своевременную помощь в тяжелых случаях.

Первая мультидисциплинарная бригада медиков отправилась в ЛНР из Волгограда ровно год назад – 6 июля. За 12 месяцев в Станично-Луганском районе побыло 17 волгоградских смен, а мобильные ФАПы работали в 49 поселениях, где проживают 44,5 тысячи человек. На приемах побывали, в то числе, люди с ограниченными возможностями – волгоградцы организовали подвоз маломобильной группы населения.





Квалифицированную медицинскую помощь по профилю лор-заболеваний получили 13 685 жителей подшефного района, из них детей – 4008. Волгоградские хирурги помогли 7266 пациентам, в том числе 1841 ребенку, кардиологи обследовали 5804 человек, травматологи оказали помощь 3560 пациентам. Не менее востребованными оказались в Станично-Луганском районе неврологи. Этих врачей за год в ЛНР посетили 4308 человек, в том числе 1812 детей.

Кроме перечисленных специалистов в Станично-Луганский район ездили из Волгоградской области дерматологи, гинекологи, эндокринологи, анестезиологи, педиатры, офтальмологи и стоматологи. В общей сложности эти врачи приняли порядка десяти тысяч пациентов.

Напомним, что накануне в Станично-Луганском районе провел рабочий день губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона встретился с местными жителями, а также ознакомился с результатами работы дорожников, волгоградских медиков и обсудил с местными властями планы по дальнейшему восстановлению подшефного района ЛНР.

Фото: ГБУЗ "КССМП"