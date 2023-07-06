Секретарь Совбеза Патрушев поручил защитить волгоградцев от украинских ДРГ и американских инфекций

В Краснодаре 6 июля прошло совещание с Секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, в котором, напомним, принимал участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, главы других регионов ЮФО, полпред Президента России в ЮФО Владимир Устинов, силовики, представители федеральных министерств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Совбеза, в ходе мероприятия Патрушев поручил губернаторам Юга России усилить меры безопасности в связи с военными и биологическими угрозами.

– Отдельное внимание на совещании было уделено дополнительным мерам по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения. Главам регионов даны поручения принять меры по защите населения и территорий в связи в военными угрозами, обеспечить потребности Вооруженных Сил, оперативно решать проблемы, связанные с поддержкой мобилизованных граждан и членов их семей, – сообщают в Совбезе.

Также обсуждались меры по предотвращению деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп и предупреждение совершения ими террористических актов.

– Указано обеспечить в полной мере антитеррористическую защищенность энергетических, биологически и химически опасных объектов, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета безопасности РФ.

Также затрагивались в ходе совещания проблемы, связанные с военно-биологической деятельностью США по созданию искусственных возбудителей инфекционных заболеваний; вопросы, связанные с подготовкой к возможным ЧС в пожароопасный период.

Поручено по итогам совещания также:

повысить готовность территориальных аварийных и пожарно-спасательных подразделений,

привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения,

обеспечить своевременную профилактику распространения инфекционных заболеваний,

повысить уровень готовности органов управления, систем оповещения населения.

Фото: scrf.gov.ru