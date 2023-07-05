Жара, грозы и сильный ветер угрожают населенным пунктам Волгоградской области

Главное управление МЧС России по Волгоградской области 5 июля выпустило очередное предупреждение о надвигающейся на районы непогоде. Так, по данным ведомства, до конца суток в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы с усилением ветра до 15-20 м/с.

Усиление ветра в условиях установившейся в регионе жаркой погоды – наиболее неблагоприятно в ряду прогнозируемых погодных явлений. По последним данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, 5 и 6 июля в южной части Палласовского района ожидается чрезвычайная пожароопасность- 5 класс горимости леса.

– В большинстве районов южной половины Волгоградской области и в Волгограде ожидается высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса, – сообщают спасатели, напоминая жителям и гостям региона о рекомендациях в условиях высокой пожароопасности воздержаться от посещения лесов.

Напомним, что при сильном ветре даже самое небольшое возгорание может привести к печальным последствиям. Накануне в Волгоградской области при пожарах было уничтожено 5 гектаров озимой пшеницы.