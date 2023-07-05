Общество

В Волгограде не оставляют попыток продолжить реставрацию НЭТ

Общество 05.07.2023 14:29
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05.07.2023 14:29



Спустя полгода в Волгограде вновь ищут подрядчика на оказание услуг по продолжению ремонтно-реставрационных работ здания Нового экспериментального театра в рамках второго этапа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена аукциона, который проводится в третий раз, не изменилась и составляет 489,6 миллиона рублей. Предыдущие конкурсы, напомним, не состоялись по различным причинам. В первый раз не было заявок. На повторный аукцион поступили предложения, которые не устроили комиссию. Заявки были отклонены по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.
Поиск исполнителя второго этапа капитального ремонта исторического здания проводит ГКУ «Управление капитального строительства Волгоградской области». Эта организация выступает государственным заказчиком работ. 
Согласно документации, второй этап реставрационных работ планируется завершить до 1 сентября 2025 года. Победителю аукциона предстоит выполнить серьезный объем работ, включающий замену внутренних систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и кондиционирования. В комплекс работ входит также восстановление конструкций здания с целью увеличения срока его эксплуатации, приведение в порядок декоративных элементов, реставрация потолочных росписей и паркетных полов, установка новой пожарной сигнализации, охранного видеонаблюдения и др.
Первый этап реконструкции НЭТа завершился в мае 2022 года. Работы в основном проводились снаружи здания. Подрядчик привел в порядок фундамент, фасад, кровлю, а также скульптуры на крыше и во внутреннем дворике. 
Новый экспериментальный театр планируют оборудовать элементами доступной среды для маломобильных групп населения. Эти работы входят во второй этап реставрации. Для жителей с нарушениями слуха здесь установят локальную индукционную систему. Также в планах - обновление всего сценического оборудования и аппаратуры.
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