Жители Волгограда и области жалуются на сбой в работе сервисов РЖД

Читатели информагентства V102.RU сообщают о массовом сбое в работе официального сайта РЖД и мобильного приложения. Волгоградцы обеспокоены, что они не смогут приобрести билеты, а поездки придется существенно корректировать.

— Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме, — цитирует информагентство официальное заявление компании.

До касс волгоградского вокзала журналистам «Высоты 102» дозвониться не удалось. Однако на горячей линии пояснили, что приобретения билетов можно воспользоваться сервисами позже либо обратиться в кассу ближайшего вокзала.

Фото: архив ИА «Высота 102»