Общество

Волгоградцы повторят Харьковский судебный процесс 1943 года

Общество 04.07.2023 19:17
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04.07.2023 19:17


Сумму в размере более 32 миллионов рублей выиграли сообща 17 организаций Волгоградской области по итогам второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Как сообщает ИА «Высота 102» после изучения всех одержавших победу проектов, среди них есть очень занятные. Так, волгоградцы задались идеей создать машину времени, а в городе Волжском на сцене повторят Харьковский судебный процесс 1943 года.

Самый крупный грант в размере 7 411 231 рубля выиграл по итогам конкурса ДК «Волгоградгидрострой». На эти средства, а также еще на 6,3 млн рублей, предоставленные на условиях софинансирования, в городе Волжском планируют провести Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни «Zа тебя, Родина-мать». 

– Российские глубинки полны удивительных историй, традиций, неподражаемым музыкальным фольклором, способным пробудить в человеке его духовную составляющую, раскрыть его сердце и душу, – поясняют авторы проекта. – В маленьких и больших городах проживают удивительные талантливые исполнители, которые готовы и хотят поделиться своим творчеством, хотят внести свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, научить их душу, разум и сердце биться в такт со своей страной.

Грант в размере 2 989 957 рублей взял волгоградский Фонд поддержки детей, родителей или иных законных представителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Радуга». С привлечением еще 3 130 915 рублей авторы проекта планируют внедрить новые формы досуга для молодежи на основе народной традиционной культуры.

2 330 775 рублей удалось выиграть областной организации ветеранов войн с проектом «Интерактивная цифровая экспозиция хронотопов Царицына-Сталинграда-Волгограда в виртуальной реальности». Планируется, что при софинансировании в размере 710 тысяч рублей авторы проекта перенесут посетителей в другие эпохи с помощью «машины времени», создателями которой станут студенты, обучающиеся применению информационных технологий в урбанистике, архитектуре и строительстве.  

Камышинский историко-краеведческий музей за 1 109 753 рубля создаст тематическую экспозицию, посвященную Каменной магнолии и проведет экскурсию к горе Уши, на которой сохранились отпечатки древней флоры на камнях.

За счет средств Президентского фонда (1 126 426 рублей) в Волгоградской области, кроме того, поставят спектакль. МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» из Волжского представил на конкурс проект «Остросоциальный патриотический спектакль "Реквием 1942…02.09. Суд. Высший"». 

 Нашей стране потребовалось 1418 дней и более 30 млн жизней, чтобы гитлеровская Германия, до этого поработившая почти всю Европу, была разгромлена, а идеология нацизма осуждена на Нюрнбергском трибунале. Многонациональный народ Советского Союза вынес на своих плечах основную тяжесть войны, и этот факт никогда не должен быть забыт, как никогда не должны быть прощены преступления нацистов, – говорят авторы проекта. – Спектакль «Реквием 1942…02.09. Суд. Высший» реконструирует Харьковский судебный процесс 1943 года, в ходе которого были осуждены и приговорены к смертной казни немецко-фашистские преступники и их пособники за преступления на оккупированных территориях СССР.

Предполагается, что спектакль смогут посмотреть не меньше 2000 детей и представителей молодого поколения. 

– Харьковский процесс создал юридический прецедент, закрепленный позже Нюрнбергским трибуналом: «Приказ не освобождает от ответственности за геноцид». Наш реквием посвящается жертвам нацизма, сквозная нить спектакля - каждый сам делает свой выбор и каждый несет за этот выбор ответственность, никто не вправе посягать на самое ценное, что есть у человека - жизнь. И не может быть никакого оправдания нацизму, – добавляют авторы проекта. 

При желании со всеми проектами-победителями конкурса можно ознакомиться здесь

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