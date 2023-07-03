Мэрия Волгограда ищет, чьими руками разобрать свалки в городе

Администрация Волгограда ищет подрядчиков на вывоз порубленных веток и автомобильных шин. Как сообщает V102.RU, мэрия города-героя принялась за расчистку площадок у мусорных баков, которые захламляют горожане.

— Площадки, требующие наведения порядка, определены муниципальными службами по всей территории Волгограда в ходе обследований и на основе обращений жителей. Муниципальный контракт предусматривает зачистку территорий от порубочных остатков и автомобильных покрышек. Бытовые отходы не будут утилизироваться за счет бюджетных средств, — уверяют местные власти.

Уточняется, что в каждом районе Волгограда проводятся торги на выполнение подобных работ. В горадмине отмечают, что только из Дзержинского и Краснооктябрьского районов в скором времени вывезут около 2700 кубометров отходов, не относящихся к ТКО.

— Сбор ТКО рабочие муниципальных служб осуществляют в ходе текущей деятельности — все, что оказалось вне контейнеров из-за того, что регоператор не справляется со взятыми обязательствами, загружается обратно в контейнеры. Их содержимое региональный оператор вывозит самостоятельно в рамках средств, уже полученных от населения для выполнения взятых на себя функций, — пояснили в городской администрации.

При этом местные власти напоминают, что в июне этого года муниципальные коммунальные службы начали очередной этап расчистки участков у контейнерных площадок. Это связано с тем, что регоператор не справлялся с объемами отходов, которые необходимо было вывезти.

Фото: архив ИА «Высота 102»