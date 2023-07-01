Общество

В Волгоградской области от саранчи обработали 6 тысяч га земель

Общество 01.07.2023 10:53
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01.07.2023 10:53


Территорию более 6 тыс. га обработали от саранчовых вредителей в Волгоградской области. Как заверили V102.RU в филиале ФГБУ Россельхозцентра по Волгоградской области, это позволило локализовать все крупные очаги распространения насекомых.
В частности, в  2023 году с начала сезона в регионе с использованием наземной техники и малой авиации от саранчи обработали 6,1 тыс. га. Оставшиеся в природе вредители не представляют угрозы для продовольственной безопасности, пояснили в ведомстве. 
В целом по региону площадь очагов составляет менее 0,08% от всего объема земель сельхозназначения в регионе. 
В этом году в шести муниципальных районах региона в качестве превентивной меры был введен режим повышенной готовности. Подобный подход в Волгоградской области применяют ежегодно, это позволяет мобилизовать все необходимые силы и средства, реагировать оперативно во взаимодействии с профильными ведомствами. Наряду с этим специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации. В зону обработки включают не только земли сельхозназначения, но и граничащие с ними. 
- Все это позволило за последние десять лет в 15 раз уменьшить площадь распространения саранчовых вредителей, - заявили в филиале Россельхозцентра.
Фото филиала ФГБУ Россельхозцентра по Волгоградской области

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