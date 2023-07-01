В Волгоградской области от саранчи обработали 6 тысяч га земель

Общество 01.07.2023 10:53
0
01.07.2023 10:53
Территорию более 6 тыс. га обработали от саранчовых вредителей в Волгоградской области. Как заверили V102.RU в филиале ФГБУ Россельхозцентра по Волгоградской области, это позволило локализовать все крупные очаги распространения насекомых.
В частности, в 2023 году с начала сезона в регионе с использованием наземной техники и малой авиации от саранчи обработали 6,1 тыс. га. Оставшиеся в природе вредители не представляют угрозы для продовольственной безопасности, пояснили в ведомстве.
В целом по региону площадь очагов составляет менее 0,08% от всего объема земель сельхозназначения в регионе.
В этом году в шести муниципальных районах региона в качестве превентивной меры был введен режим повышенной готовности. Подобный подход в Волгоградской области применяют ежегодно, это позволяет мобилизовать все необходимые силы и средства, реагировать оперативно во взаимодействии с профильными ведомствами. Наряду с этим специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации. В зону обработки включают не только земли сельхозназначения, но и граничащие с ними.
- Все это позволило за последние десять лет в 15 раз уменьшить площадь распространения саранчовых вредителей, - заявили в филиале Россельхозцентра.
Фото филиала ФГБУ Россельхозцентра по Волгоградской области
В Волгограде суд обязал автосервис выплатить 6 миллионов за испорченный «Mercedes»01.07.2023 15:30
Общество 01.07.2023 15:30
Казак-доброволец Алексей Коробёнков из Михайловки погиб на СВО01.07.2023 14:14
Общество 01.07.2023 14:14
На реке Ахтуба под Волгоградом стартовал фестиваль воды и песка01.07.2023 12:52
Общество 01.07.2023 12:52
Под Волгоградом освятили больницу после избиения пациента01.07.2023 09:57
Общество 01.07.2023 09:57
Росстат: в Волгоградской области миграционный отток населения снизился до 1132 человек01.07.2023 09:25
Общество 01.07.2023 09:25
РПН ищет в водоемах Волгоградской области холеру01.07.2023 08:44
Общество 01.07.2023 08:44
«Они бы прожили недолго»: в приюте МБУ «Северное» Волгограда спасают дворняг с онкологией30.06.2023 17:14
Общество 30.06.2023 17:14
«Третий день пустой холодильник»: в зооцентре «Дино» в Волгограде закончилась еда для хищников30.06.2023 17:03
Общество 30.06.2023 17:03
«Будут КПП и шлагбаумы»: в Волгоградской области продлили запрет на въезд в леса до 22 июля30.06.2023 16:22
Общество 30.06.2023 16:22
Камышанин Александр Мишенин погиб при исполнении воинского долга на Украине30.06.2023 15:17
Общество 30.06.2023 15:17
Регоператор подготовил памятку, что можно и нельзя выбрасывать в мусорные баки30.06.2023 15:02
Общество 30.06.2023 15:02
В театре «Царицынская опера» готовятся к закрытию XIX театрального сезона30.06.2023 14:09
Общество 30.06.2023 14:09
Главу Краснослободска Семилетова оштрафовали за медленную работу подчиненных30.06.2023 14:05
Общество 30.06.2023 14:05
В Волгограде общественный транспорт на Первой продольной усилят рейсами автобуса №030.06.2023 12:02
Общество 30.06.2023 12:02
В Волгограде ребенку находящегося на СВО бойца помогли купить жизненно важное лекарство30.06.2023 11:11
Общество 30.06.2023 11:11