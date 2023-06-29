В июле в Волгограде ограничения подачи горячей воды запланированы в семи районах в рамках подготовки коммунального хозяйства к зиме. По информации «Концессий теплоснабжения», отключения обойдут стороной лишь Кировский район областного центра.
Тракторозаводский район:
– с 22 июня по 5 июля:
- ул. героев Тулы, 11, 13, 15, 17
- ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
- ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
- ул. Гидростроителей, 2, 6, 10
– с 23 июня по 6 июля:
- ул. Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
- ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12
- ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития)
– с 17 июля по 19 июля:
- ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а
- ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38
- ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51
- ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32
- ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11
- проспект Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227
- ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69
- ул. Демьяна Бедного, 2а
- ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19
- ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
- ул. Быкова, 4а
- ул. Рыкачева, 6, 14, 16, 22, 24
- ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16
- ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11
- ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10
- ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
- ул. Андреева, 13
- ул. Атласова, 16
- ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а
- ул. Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7
Краснооктябрьский район
– с 11 июля по 13 июля:
- ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70
- ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33
- ул. Рихарда Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60
- ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70
- ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- ул. Вершинина 5, 7, 24
- ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7
- ул. 4-х Связистов, 25а, 25б
- ул. Правды, 2, 4
- ул. Лермонтова, 30
- ул. Нестерова, 16, 16А
- ул. Высокая, 18а, 18б
- ул. Промышленная, 10
- ул. Новоремесленная, 13
– с 12 июля по 14 июля:
- проспект Металлургов, 72, 74, 76, 78
- ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
- ул. Еременко, 35
- ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
- ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28
- ул. Бажова, 7, 9
- ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31
- ул. Качалова, 48, 52
- ул. Аэрофлотская, 62
- ул. 40 домиков, 18
– с 17 июля по 19 июля:
- ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14
- ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- ул. Курильская, 5, 7, 9
Дзержинский район:
– с 27 июня по 7 июля:
- бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
- ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
- ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66
- ул. Константина Симонова, 19а,19б,27,28,30,31,31а,32,34,36,38,40,42
- ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49
- ул. Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38
- проспект Жукова,106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а
Центральный район:
– с 11 июля по 13 июля :
- проспект Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60
- ул. Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27
- ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20
- ул. Землянского, 3, 5, 9
- ул. Бакинская, 2, 2а, 13
- ул. Коммунальная, 18
- ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а
- ул. Наумова, 14
- ул. Краснознаменская, 6, 8
- ул. Ленина, 6, 11
- ул. Пражская, 1
- ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38
- ул. Чуйкова, 37, 51а, 55
- ул. Порт-Саида, 7а
- ул. Комсомольская, 6, 8
- ул. Коммунистическая, 56
– с 11 июля по 24 июля:
- ул. Кубанская, 15, 15А
– с 17 июля по 27 июля:
- ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28
- ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а
- ул. Голубинская, 8
- ул. Новороссийская, 5, 11
- ул. Кубанская, 17
– с 25 июля по 3 августа:
- ул. Пархоменко, 8, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62
- ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77
- ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20
- ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б
- ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20
- ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60
- ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б
- ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20
- ул. Селенгинская, 9, 11, 16
- ул. Ханпаши Нурадилова, 7
Ворошиловский район:
– с 4 июля по 17 июля:
- ул. Автотранспортная, 79
– с 24 июля по 26 июля:
- ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б
- ул. Клинская, 33, 34, 35
- ул. Калинина, 19, 21, 23, 25
- ул. Канунникова, 9
- ул. Огарева, 1, 2, 7, 21б
- ул. Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27
- ул. Баррикадная, 19, 19А
- ул. Иркутская, 8
- ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31
- ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12
- ул. Каменская, 4, 6, 8, 10
- ул. Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А
- ул. Краснослободская, 17, 19
- ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20
- ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- ул. Моздокская, 3, 5, 7
- ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3
- ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18
- ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1
- ул. Липецкая, 5, 7
- ул. Новоузенская, 10а
- ул. Профсоюзная, 16а, 20
- ул. Ковровская, 4
- ул. Бобруйская, 1, 1а
- ул. Пугачевская, 5а, 5г, 5д
- ул. Гомельская, 7
– с 26 июня по 7 июля:
- ул. Чигиринская, 2
- ул. Ардатовская, 2
- ул. Буханцева, 48, 50, 66
- ул. Клубная, 13
– с 20 июня по 3 июля:
- ул. Циолковского, 2
- ул. Калинина, 11
Советский район:
– с 27 июля по 28 июля:
- ул. Логовская, 1, 2, 5, 6
- проспект Университетский, 34
- ул. Стройдеталь, 13
– с 17 июля по 19 июля:
- ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1
- ул. Родниковая, 14, 16, 18
- ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30
- пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98
- ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7
- ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4
- ул. Славская, 3, 10, 12
- ул. им. Полухина, 2/1, 2/2
- ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50
- ул. Тормосиновская, 12
- ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20
- ул. Петровская, 9
- ул. Калининградская, 2 а, 21
- ул. Краснопресненская, 3
- переулок Удмуртский, 2
Красноармейский район:
– с 18 июля по 20 июля:
- ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34
- бульвар Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37
- ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22
- проспект Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62
- ул. Тельмана, 14, 19
- ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а
- ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55
- ул. Доценко, 35а