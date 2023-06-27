Жители ЮФО назвали любовь и свободу самыми важными ценностями

Общество 27.06.2023 19:03
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27.06.2023 19:03
Любовь и свобода являются для жителей Южного федерального округа главными ценностями жизни и оказались важнее денег. Главными материальными ценностями для южан являются собственный дом и наличные денежные средства в рублях. Таковы результаты опроса* о моральных, материальных и культурных ценностях россиян, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».
Отвечая на открытый вопрос о главной для себя ценности в жизни, 36% опрошенных выбрали любовь, 20% свободу, 14% деньги. Своей главной жизненной ценностью 9% считают знания и еще 9% здоровье. 8% отдают предпочтение семье. А по 2% карьере и детям.
О том, что жить нужно честно и справедливо считают 44% южан. Из них 21% заявили, что жить нужно по совести, 15% назвали тягу к справедливости своей главной ценностью, а 8% вспомнили, что сила в правде. 19% определили физическую и моральную стойкость главной ценностью, а 26% - любовь к Родине. Для 4% в приоритете смекалка, а для 2% умение торговать и торговаться.
Главной духовной ценностью России жители ЮФО (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), назвали российские научные достижения ХIX-XX веков (53%), прозу великих русских писателей (48%), классическую музыку (36%), поэзию ХХ века (35%), живопись всемирно известных художников (33%), классический балет (29%), иконопись (27%) поисковые интернет-системы (11%).
Отвечая на открытый вопрос, какие материальные ценности являются для вас самыми значимыми (можно было давать более одного варианта ответа), 75% выбрали собственный дом, по 59% – наличные рубли, 44% – квартиру в многоквартирном доме, 41% – автомобиль. Ценные бумаги, ежегодно приносящие доход, назвали 35%, золотом 32%, наличные деньги в иностранной валюте – 19%, дорогую одежду – 12%.
69% опрошенных готовы завещать свое имущество детям. 15% хотят оставить имущество мужу или жене, 7% – благотворительным фондам, 2% внукам. 6% выбрали вариант ответа «другое».
*Опрос проведен 12-19 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
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