Общество

Волгоградцам открыли тайну, где откроют еще три пляжа

Общество 25.06.2023 16:15
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25.06.2023 16:15


В Волгограде готовят к открытию еще три пляжа. Ранее V102.RU сообщало, что зоны отдыха оборудованы на полуострове Сарептском в Красноармейском районе и на набережной имени Тулака в Советском районе. 

— Приемка площадок мест отдыха у воды на прибрежной территории полуострова Сарептского и на набережной имени Тулака прошла успешно, — заявили в мэрии Волгограда. 

Уточняется, что локации начали принимать посетителей с 24 июня. 

— На юге Волгограда на пространстве площадью 10 тысяч квадратных метров будут доступны около 200 шезлонгов, а также зонты, кабинки для переодевания и биотуалеты. Благодаря муниципально-частному партнерству объект в Красноармейском районе дополнительно оснастят пунктами питания, проката спортивного и пляжного инвентаря, камерами хранения и беседками для отдыха, — добавили в горадмине. — На набережной имени Тулака на площади около 2000 квадратных метров установлены соломенные навесы, шезлонги, кабинки для переодевания и дорожки из террасных досок. В период работы на всех зонах отдыха безопасность жителей обеспечат спасатели на вышках.

Еще на трех объектах продолжаются подготовительные работы. 

— Планируется открытие мест отдыха у воды еще в трех районах. В поселке Нижнем Тракторном около улицы Михайлова, 30 в Тракторозаводском районе, на острове Сарпинском в Кировском районе и на нижней террасе Центральной набережной напротив ЦПКиО в Центральном районе Волгограда, — пояснили в городской администрации. 

Решение о возможности купания выносит управление Роспотребнадзора по региону. Специалистами проверяются пробы воды, почвы и воздуха. Ранее журналисты «Высоты 102» рассказывали о высадившемся на Тулака десанте рабочих с водолазами. 

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»  

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