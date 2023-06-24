Общество

Фест #ТриЧетыре в Волгограде 24 июня пройдет по плану

Общество 24.06.2023 12:30
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24.06.2023 12:30


Все мероприятия, которые были запланированы сегодня, 24 июня,  в рамках фесте #ТриЧетыре, состоятся по ранее опубликованному расписанию. Об этом сообщили V102.RU в мэрии в ответ на слухи об их отмене.
Также в Волгограде пройдет  трехчасовой концерт с участием звезд и фейерверк, пояснили в администрации Волгограда.
Между тем, досуговые площадки на Центральной набережной уже ждут гостей. Напоминаем, 24 июня для волгоградцев подготовлено порядка 50 интерактивных зон на верхней и нижней террасах набережной и в ЦПКиО.


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