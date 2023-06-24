Фест #ТриЧетыре в Волгограде 24 июня пройдет по плану

Между тем, досуговые площадки на Центральной набережной уже ждут гостей. Напоминаем, 24 июня для волгоградцев подготовлено порядка 50 интерактивных зон на верхней и нижней террасах набережной и в ЦПКиО.
Общество 24.06.2023 12:30
0
24.06.2023 12:30
Между тем, досуговые площадки на Центральной набережной уже ждут гостей. Напоминаем, 24 июня для волгоградцев подготовлено порядка 50 интерактивных зон на верхней и нижней террасах набережной и в ЦПКиО.
Все мероприятия, которые были запланированы сегодня, 24 июня, в рамках фесте #ТриЧетыре, состоятся по ранее опубликованному расписанию. Об этом сообщили V102.RU в мэрии в ответ на слухи об их отмене.Также в Волгограде пройдет трехчасовой концерт с участием звезд и фейерверк, пояснили в администрации Волгограда.
Между тем, досуговые площадки на Центральной набережной уже ждут гостей. Напоминаем, 24 июня для волгоградцев подготовлено порядка 50 интерактивных зон на верхней и нижней террасах набережной и в ЦПКиО.
Упрдор Москва-Волгоград предупредило об ограничении движения по трассам24.06.2023 16:24
Общество 24.06.2023 16:24
Бастрыкин перевел региональные СУ на усиленный режим24.06.2023 15:53
Общество 24.06.2023 15:53
Андрей Бочаров провел совещание по обеспечению правопорядка24.06.2023 14:34
Общество 24.06.2023 14:34
В Камышине похоронили мобилизованного рабочего стеклотарного завода Романа Качанова24.06.2023 13:21
Общество 24.06.2023 13:21
Губернатор Волгоградской области выступил с обращением к жителям24.06.2023 12:50
Общество 24.06.2023 12:50
РПН: техногенный пожар на «Global Chemical» не испортил воздух в Волжском24.06.2023 08:07
Общество 24.06.2023 08:07
Стали известны подробности о влетевшей в мост на гидроцикле паре23.06.2023 21:22
Общество 23.06.2023 21:22
ПСБ в Волгограде поддержал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства23.06.2023 17:52
Общество 23.06.2023 17:52
Губернатор Бочаров отменил режим повышенной готовности в регионе из-за COVID-1923.06.2023 14:16
Общество 23.06.2023 14:16
На фесте #ТриЧетыре Бочарову презентовали концепцию аллеи «Олимпийской славы»23.06.2023 13:59
Общество 23.06.2023 13:59
В Волгограде бойцам ОМОН «Сталинград» вручили госнаграды за СВО23.06.2023 12:39
Общество 23.06.2023 12:39
В институте архитектуры и строительства началась приемная кампания 2023 года23.06.2023 11:41
Общество 23.06.2023 11:41
Погибшего в СВО мобилизованного дальнобойщика из Волгоградской области удостоили ордена Мужества23.06.2023 11:13
Общество 23.06.2023 11:13
Чиновников в Волгоградской области заставят прекратить прыжки в длину через ямы23.06.2023 10:44
Общество 23.06.2023 10:44
«В городе ничего не едет»: Волгоград встал в 6-балльных пробках из-за пешеходного режима23.06.2023 09:49
Общество 23.06.2023 09:49