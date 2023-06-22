Родным погибших в СВО волгоградцев передали ордена Мужества

Фото сайта музея-панорамы "Сталинградская битва"
Общество 22.06.2023 20:49
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22.06.2023 20:49
Фото сайта музея-панорамы "Сталинградская битва"
Сегодня, 22 июня, в музее-панораме «Сталинградская битва» родным погибших в СВО жителей Волгоградской области вручили награды. Как сообщили V102.RU в музее, близким героев передали ордена Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
В Триумфальном зале прозвучали имена павших - лейтенанта Талгата Умарова, младшего сержанта Виктора Шарапова, младшего сержанта Владимира Тиханина, ефрейторов Рината Ахметова, Михаила Юнусова, Сергея Макарова, Ермака Данилина, Владимира Спицина, рядовых Сергея Бабнюхова, Алексея Емельянова, Сергея Скоромного.На траурной церемонии присутствовали представители военкомата, общественности, духовенства, ветеранских, молодежных патриотических организаций.
Фото сайта музея-панорамы "Сталинградская битва"
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