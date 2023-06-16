Стоило волгоградцам облегченно вздохнуть после первого нашествия мошки, как город захлестнула новая волна. Рой насекомых заполонил все вокруг, заставив жителей опустошить полки с репелленатми. Почему гнус нарастил свою активность и правда ли, что в прежние времена Волгоград вовсе не знал проблем с мошкой, узнавали корреспонденты ИА «Высота102».

С середины недели бесцеремонность кровососов буквально не знает границ. Сбиваясь в плотные «тучи», они атакуют прохожих что в густых зарослях, что на полупустынных улицах.

– В каждом сезоне идет несколько небольших волн мошки. Это связано с тем, что ее личинки находятся на разной глубине и, соответственно, развиваются в разное время, – объясняет главный ихтиолог Волгоградской области Сергей Яковлев. – Плюс ко всему мы сталкиваемся с разными видами. Поэтому сначала вылетает одна, потом – вторая, третья. Никаких аномалий в этом нет, все вполне закономерно.

Почти любой обывательский разговор о мошке заканчивается безапелляционной фразой: «А в наше время ее не было! Совсем». Однако с такими заявлениями волгоградские специалисты готовы поспорить.

– Когда мы были молодыми, и солнце по-другому светило, и деревья были большими. Ведь из детства и юности запоминается только хорошее. Но могу сказать однозначно – мошка в Волгоградской области была всегда, – уверяет главный ихтиолог Нижне-Волжского филиала ФГБУ «Главрыбвод». – Другое дело, что после строительства плотины в регионе изменилась гидрология. Пойма заполняется по-разному, а паводок проходит иначе. Все это, безусловно, не может не сказаться на биологических процессах, в том числе на количестве мошки. На её численность влияют и климатические условия. Из-за небольшого изменения климата происходит миграция насекомых из Астраханской области. Они поднимаются немного вверх - с дельты Волги. Но все же наша мошка никогда не сравнится с астраханской. Там её больше в разы.

Доказательством того, что гнус всегда был верным спутником волгоградского лета, Сергей Яковлев называет обилие рыбы в ериках Волго-Ахтубинской поймы.

– В Волгоградской области было так много рыбы, потому что живущая в воде личинка мошки – прекрасный корм для молоди, – отмечает ихтиолог. – Именно на них в Волго-Ахтубинской пойме она и поднималась.

В этом году первую мошку волгоградцы заметили еще в мае. А вот масштабное вторжение гнуса случилось уже в начале июня. Несмотря на засилье насекомых, специалисты называли начавшийся сезон вполне рядовым.

– Специальными исследованиями выявлено, что численность мошки существенно возрастет на следующий год после аномально мощных и длительных половодий, – рассказал заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ Денис Солодовников. – Но в последние годы параметры половодья на Волге были вполне рядовыми, поэтому ожидать особого засилия насекомых не стоит.​

По прогнозам волгоградских ученых, мошка уйдет из Волгоградской области к концу июня. Ее повторное пришествие могут спровоцировать лишь обильные дожди.

Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»