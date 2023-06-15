Разноцветные флаги заполонили подножие Мамаева кургана в Волгограде

Общество 15.06.2023 08:08
0
15.06.2023 08:08
В Волгограде подготовили трассу для чемпионата ЮВО по легкоатлетическому кроссу. Как сообщает V102.RU, она обозначена разноцветными флажками. Также в месте проведения соревнований установлены палатки – для спортсменов и судей. Здесь же развернута полевая кухня.
Напомним, как сообщало V102.RU, сегодня, 15 июня в Волгограде пройдут соревнования военных по кроссу под эгидой Южного военного округа. Забеги состоятся на дистанции в 5 и 10 километров. Старт состязаниям дадут на главной высоте Волгограда.
Фото V102.RU
Родным одиннадцати погибших на СВО героев в Волгограде передали ордена Мужества15.06.2023 13:01
Общество 15.06.2023 13:01
В Волгограде 79% компаний сообщили о недавнем повышении зарплат15.06.2023 09:38
Общество 15.06.2023 09:38
Это было будто вчера: пять лет назад Волгоград захлестнул ЧМ по футболу14.06.2023 20:38
Общество 14.06.2023 20:38
ЦГМС: в Волгоградской области в ближайшие дни ожидается жара до +39 °С14.06.2023 20:28
Общество 14.06.2023 20:28
Для жителей аварийных домов трех районов Волгограда досрочно сдали 75 квартир14.06.2023 19:54
Общество 14.06.2023 19:54
В Волгоградской области прекращено действие лицензий 36 УК: полный список14.06.2023 19:37
Общество 14.06.2023 19:37
Будет привлечена авиация. В шести районах Волгоградской области бьются с саранчой14.06.2023 19:06
Общество 14.06.2023 19:06
Три четверти жителей ЮФО не готовы тратить на фильмы и сериалы больше 500 рублей в месяц14.06.2023 18:50
Общество 14.06.2023 18:50
В Волгограде изучат лучшие практики организации горячего питания школьников14.06.2023 17:30
Общество 14.06.2023 17:30
Расписание электрички Волгоград-1 – Чернышков изменится из-за ремонта на путях14.06.2023 16:01
Общество 14.06.2023 16:01
В Волгограде отец жил на пособие брошенного им ребенка14.06.2023 15:57
Общество 14.06.2023 15:57
Волгоградец хотел через суд вернуть в магазин 40 рулонов туалетной бумаги14.06.2023 15:30
Общество 14.06.2023 15:30
В Волгограде 15 июня стартуют пешеходные экскурсии по ул. Мира14.06.2023 15:17
Общество 14.06.2023 15:17
«Все переделывают и рубят деревья»: в центре Волгограда деукранизировали корчму «Гуляй поле»14.06.2023 14:43
Общество 14.06.2023 14:43
В Волгоград на фестиваль #ТриЧетыре привезут Хабиба и троих неизвестных14.06.2023 13:58
Общество 14.06.2023 13:58