Военные разбили палатки у подножия Мамаева кургана в Волгограде

Общество 14.06.2023 07:56
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14.06.2023 07:56
У подножия Мамаева кургана в Волгограде появились несколько палаток цвета хаки. Как сообщает V102.RU, накануне установка укрытий проходила с участием военных. По словам военных, палатки понадобятся для спортивных соревнований, которые запланированы на завтра, 15 июня.
Организатором выступает ЮВО. На Мамаевом кургане состоится забег на две дистанции – на 5 и 10 километров. Участники будут соревноваться как в личном, так и в коллективном первенстве. Стартовый свисток прозвучит на главной высоте Волгограда, а маршрут пройдет по подножию мемориала.
Фото V102.RU
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