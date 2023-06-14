Общество

Военные разбили палатки у подножия Мамаева кургана в Волгограде

Общество 14.06.2023 07:56
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14.06.2023 07:56


У подножия Мамаева кургана в Волгограде появились несколько палаток цвета хаки. Как сообщает V102.RU, накануне установка укрытий проходила с участием военных. По словам военных, палатки понадобятся для спортивных соревнований, которые запланированы на завтра, 15 июня. 

Организатором выступает ЮВО. На Мамаевом кургане состоится забег на две дистанции – на 5 и 10 километров. Участники будут соревноваться как в личном, так и в коллективном первенстве. Стартовый свисток прозвучит на главной высоте Волгограда, а маршрут пройдет по подножию мемориала. 
Фото V102.RU

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