Общество

«Все переделывают и рубят деревья»: в центре Волгограда деукранизировали корчму «Гуляй поле»

Общество 14.06.2023 14:43
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14.06.2023 14:43


Стилизованный под украинскую корчму ресторан «Гуляй поле» в центре Волгограда, закрытый на ремонт еще два года назад, теперь окончательно перестал существовать. Как сообщает V102.RU, расположенное на улице Чуйкова отдельно стоящее здание бывшей корчмы изменилось до неузнаваемости - рабочие переделали стены-мазанки и крышу, убрали деревянные окна и ставни, а также летний балкончик. Плетень на территории еще частично сохранился, но, судя по всему, ненадолго. 


На фото: так выглядел ресторан «Гуляй поле» в апреле 2021 года



На территории этого некогда популярного заведения общественного питания в настоящее время ведутся активные ремонтные, строительные и земляные работы. Подрядная организация переделывает не только здание ресторана, но и прилегающую территорию. Вдоль жилого дома №20 по улице Советской, окна которого выходят на бывшую корчму, рабочие раскопали траншею, подкопав несколько деревьев.



- Два больших дерева уже спилили, обидно. У нас тут зелено было, деревья тень давали, а теперь их стволы валяются. Зачем так поступать? Это вообще законно? На больные эти деревья не были похожи, - рассказали информагентству жители многоквартирного дома.

В администрации Волгограда на запрос информагентства сообщили, что деревья, о которых идет речь, расположены на территории, которая является частной собственностью. Однако рубить просто так, без разрешения районной администрации, собственник не имеет права. 


– Данное решение принимается только на основании результатов обследования насаждений, – поясняют в мэрии. – По информации администрации Центрального района, разрешение на снос деревьев на данной территории собственнику не выдавалось. До конца текущей недели по данному факту специалистами коммунальной службы Центрального района будет организована проверка, по ее результатам приняты соответствующие меры.



Сотрудники подрядной организации, которых застали на территории бывшей корчмы журналисты информагентства, от комментариев отказались.

– Нас наняли, чтобы мы делали свою работу, поэтому говорить ничего не будем, – заявили находящиеся на объекте мужчины, похожие на подрядчиков. – Вот все сделаем - увидите. Здесь тоже можно будет и выпить, и поесть, и погулять.

Собеседники агентства отказались называть фирму, в которой работают, и заказчика работ. По поводу деревьев мужчины также были немногословны.


Сотрудники соседних заведений общественного питания, с которыми пообщались журналисты  V102.RU, сообщили, что не знают, кто в скором времени составит им конкуренцию по соседству.

– Скорее всего шашлычная какая-то будет, – предположили собеседники агентства.

Напомним, что еще в весной 2021 года информагентство писало об угасающей ресторанной жизни на улице Чуйкова в Волгограде. На тот момент сразу несколько культовых заведений общественного питания на Чуйкова прекратили свою работу, в том числе корчма «Гуляй поле» и скандальный ресторан «Фасоль», на летней террасе которого летом 2011 года был убил известный в городе предприниматель, заместитель председателя федерации бокса в Волгоградской области Владимир Кадин.

Фото: Алексей Костяков и архив ИА «Высота 102»

Видео: жители дома №20 по улице Советской

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