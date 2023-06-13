Не как в аэропорту: ламинированные документы примут у волгоградцев в поездах

Напомним, ранее V102.RU сообщало, что в волгоградском аэропорту несколько дней назад детей, у которых свидетельства о рождении оказались заламинированы, не пустили на самолет. В аэропорту объяснили это требованиями федерального закона, принятого еще в 1997 году.
– Согласно ФЗ «Об актах гражданского состояния» ламинирование документов является нарушением закона. В случае утраты, порчи, ламинирования необходимо получить повторное свидетельство в органах записи актов гражданского состояния, – поясняли в пресс-службе аэропорта.
При этом на стойке регистрации и в зоне предполетного контроля корреспонденту V102.RU пояснили, что данные ужесточения связаны с новыми распоряжениями в сфере антитеррора.