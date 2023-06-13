Общество

Не как в аэропорту: ламинированные документы примут у волгоградцев в поездах

Общество 13.06.2023 20:10
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13.06.2023 20:10


В Приволжской железной дороге успокоили волгоградцев, напуганных историями с отказами в аэропорту пропускать на борт самолетов детей по ламинированным свидетельствам о рождении. Как пояснили V102.RU в ведомстве в ответ на редакционный запрос, при посадке на поезда дальнего следования пассажирам до 14 лет необходимо предъявить документы, а вот их внешний вид особого значения не имеет.
– Пленка ламинации на оригинале свидетельства о рождении не является препятствием как для проверки документа как перед посадкой в поезд, так и для оформления проездного документа, – подчеркнули в Приволжской железной дороге.
Напомним, ранее V102.RU сообщало, что в волгоградском аэропорту несколько дней назад детей, у которых свидетельства о рождении оказались заламинированы, не пустили на самолет. В аэропорту объяснили это требованиями федерального закона, принятого еще в 1997 году.
– Согласно ФЗ «Об актах гражданского состояния» ламинирование документов является нарушением закона. В случае утраты, порчи, ламинирования необходимо получить повторное свидетельство в органах записи актов гражданского состояния, – поясняли в пресс-службе аэропорта.
При этом на стойке регистрации и в зоне предполетного контроля корреспонденту V102.RU пояснили, что данные ужесточения связаны с новыми распоряжениями в сфере антитеррора.

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