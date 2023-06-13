Талантливых волгоградских студентов поддержат материально

Общество 13.06.2023 15:45
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13.06.2023 15:45
Программу материальной поддержки для успешных студентов, обучающихся в высших и средних учебных заведениях России на 2023-2024 учебный год, запускают РУСАЛ в партнерстве с Эн+, крупнейшей в мире гидрогенерирующей компанией.
Участвовать в программе могут студенты очной формы обучения 56 профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию на обучение по специальностям четырех направлений: энергетика, металлургия, педагогика и медицина.
Стипендиальной программой объединены 10 регионов России и 20 городов ответственности компаний. Среди них: Иркутск, Братск, Тайшет, Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Миасс, Волгоград, Тихвин, Санкт-Петербург.
Размер стипендии для победителей устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов.
- Стипендиальная программа – это часть большого комплекса программ, который реализуется нашими компаниями совместно с образовательными партнерами – школами, сcузами, вузами. Мы совместно готовим думающих, творческих, целеустремленных, желающих расти и развиваться молодых людей. И, конечно, после получения образования и профессий очень хотим видеть выпускников этих программ на предприятиях в городах, где работают РУСАЛ и Эн+. Будут ли это предприятия металлургии и энергетики – непринципиально. Мы уверены, что ребята станут профессиональными специалистами и экспертами в своей профессии, будут развивать экономику городов, будут нас лечить, учить наших детей в своих родных городах, делать жизнь в них лучше и комфортнее. Инвестиции в развитие молодежи – это залог успешного развития компаний, городов, страны, – отметила Марина Деревлёва, директор департамента по развитию персонала и корпоративной культуре РУСАЛа.
Прием заявок от претендентов будет проходить с 13 июня по 16 июля 2023 года на портале https://career.enplusrusal.ru. Там же можно подробно ознакомиться с программой и условиями участия. С 17 июля по 26 августа будет проведена экспертиза полученных заявок. Имена 150 стипендиатов компании назовут в сентябре 2023 года.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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