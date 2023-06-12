Общество

Отдыхающих на набережной волгоградцев зовут в контрактники

Общество 12.06.2023 14:05
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12.06.2023 14:05



Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту развернули на Центральной набережной Волгограда. Как сообщает V102.RU, сборная конструкция на базе автомобиля «КамАЗ» замечена сегодня, 12 июня, на площадке возле театра музкомедии.



Напомним, что на набережной Волгограда сегодня проходят праздничные мероприятия в честь Дня России. В связи с их проведением в центре города будет многолюдно.

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