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От удобрений до цифровых сервисов: аграрии Волгоградской области укрепляются надежными партнерами

Общество 07.06.2023 13:10
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07.06.2023 13:10


В Волгоградской области завершается яровой сев и начинается подготовка к уборке урожая. Вопросы, связанные с проведением полевых работ, в центре внимания губернатора региона Андрея Бочарова. На очередном заседании оперативного штаба было отмечено хорошее и удовлетворительное состояние озимых культур и своевременная подкормка озимого клина минеральными удобрениями.
Удобрения – в основе высоких производственных показателей волгоградского АПК. Вклад одного из ключевых поставщиков этой продукции в регион – российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») – в социально-экономическое развитие региона губернатор на днях отметил почётной грамотой. Награду получил генеральный директор компании Андрей Вовк, сообщает комитет сельского хозяйства области.
В успехах аграриев нашего региона велика заслуга деловых партнеров, обеспечивающих сферу АПК всем необходимым для производства. Компания «ФосАгро» - в числе самых надежных партнеров сельхозпроизводителей Волгоградской области, да и всей России, – сказал на награждении заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов. 
Как было отмечено в ходе церемонии награждения, сеть дистрибуции объединяет 11 региональных компаний по всей стране, прямые поставки минеральных удобрений аграриям Волгоградской области обеспечивает «ФосАгро-Ставрополь». За последние четыре года компания поставила региональному АПК уже почти 350 тыс. тонн удобрений.
С прошлого года волгоградские аграрии получили возможность закупать минеральные удобрения заблаговременно и экономя на транспортных издержках благодаря открытию в Михайловке центра дистрибуции компании. По официальным данным, объемы продаж за пять месяцев этого года удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
Со слов Василия Иванова, объемы применения удобрений в Волгоградской области выросли благодаря сотрудничеству с российской сетью дистрибуции, за счет этого повысились и урожаи зерна, масличных и овощей, улучшилось плодородие почв. Последнее стало возможным за счет внедрения услуги агрохимического анализа почв.
Волгоградская область – в числе первых регионов, где аграриям стала доступна разработка высокоточных карт дифференцированного внесения удобрений. Они помогают повысить эффективность применения «витаминов плодородия». За счет точного определения зон внесения и рационального распределения удобрений урожайность увеличивается на 10-25%.
Помимо поставок удобрений и развития агрономических сервисов, компания активно участвует в социальной жизни региона: поддерживает детскую футбольную команду на базе учебно-тренировочного комплекса «Ротор-база», каждый год в памятные даты вручает подарки участникам войны, проживающим в городском округе Михайловка. Накануне празднования Дня Победы Андрей Вовк возглавил делегацию от компании для возложения цветов на Мамаевом Кургане.

Волгоградская область – регион, который умеет добиваться высочайших результатов. Многие хозяйства готовы и уже работают над внедрением в практику передовых технологий минерального питания, и это приносит ощутимый результат. Мы поддерживаем этот вектор развития не только высокоэффективными инструментами в виде современных марок удобрений и новых агрономических сервисов, но и своим вкладом в социально-экономическое развитие, – отметил директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. 

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