Банк «Открытие»: жители ЮФО считают, что хорошее знание русского языка влияет на доходы и карьеру

Общество 06.06.2023 13:56
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06.06.2023 13:56
87% жителей Южного федерального округа считают, что грамотно пишут по-русски. Только 18% никак не реагируют на ошибки других людей в устной и письменной речи. Большинство жителей юга полагают, что хорошее знание русского языка помогает успешной профессиональной карьере и положительно влияет на доходы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Дню русского языка 6 июня – дню рождения А.С. Пушкина.
Только 13% опрошенных оценили свою личную письменную грамотность на «двойку» или «тройку» по стандартной школьной пятибалльной шкале (1% на «два», 12% на «три»). 52% респондентов оценили свою грамотность на «четверку». Еще 35% поставили себе оценку «отлично». Таким образом, 87% опрошенных высоко оценили личную грамотность.
83% так или иначе реагируют на ошибки других людей в устной и письменной русской речи. 14% всегда делают замечания из-за таких ошибок в деликатной форме. 51% делают деликатные замечания иногда. Еще 18% заявили, что их очень раздражают чужие ошибки в русском языке. При этом 18% никак не реагируют на такие ошибки.
86% респондентов считают, что грамотность и хорошее знание русского языка помогают строить успешную карьеру (33% определенно да, 53% скорее да). Противоположной точки зрения придерживаются лишь 12% опрошенных (8% скорее нет, 4% определенно нет). Еще 2% затруднились ответить на этот вопрос.
60% полагают, что грамотность и хорошее знание русского языка положительно влияют не только на карьеру, но и на личные доходы (19% определенно да, 41% скорее да). Треть респондентов полагают, что хорошее знание русского языка не влияет на доходы (25% скорее нет, 9% определенно нет). Еще 6% затруднились с ответом на этот вопрос.
* Опрос проведен 30 мая - 5 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
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