Нулевую продольную перекроют в Волгограде 3 и 4 июня

Общество 02.06.2023 15:29
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02.06.2023 15:29
В Волгограде в эти выходные ограничат движение на Нулевой продольной от улицы Калинина до улицы маршала Крылова и на прилегающих участках. Как сообщили V102.RU в администрации города, перекрытие связано со спортивной акцией «ЗаБег.РФ», которая состоится 4 июня.
На вышеперечисленных улицах вводится пешеходный режим с 20.00 3 июня до 14.00 4 июня. Также свободным от автотранспорта на этот же период станет участок ул. Чуйкова, ограниченный ул. Краснознаменской и ул. 13-й Гвардейской.
В Волгограде праздник бега пройдет на нижней террасе Набережной им. 62-й Армии - старт будет дан в 9.00 напротив здания амфитеатра. В 12.00 начнется детский забег на 1000 метров. Организатор мероприятия - ВРОО «Волгоградский марафон».
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