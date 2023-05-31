Детфонд привез подарки юным камышанам, оставшимся без родителей





Накануне 1 июня воспитанники центра оказания помощи детям, оставшимся без родителей, а также детской колонии в Камышине получили подарки от волгоградского Детского фонда. Как сообщает ИА «Высота 102» ребят в подшефных учреждениях навестила председатель правления регионального отделения РДФ Ирина Соловьева.

Среди подарков, которые получили дети, – спортивный инвентарь (мячи для футбола, волейбола и баскетбола), рюкзаки и настольные игры и, конечно же, сладости. А одна из воспитанниц центра помощи детям Диана Имашева была удостоена персональных подарков как победительница областного экологического конкурса Детфонда в номинации «Рисунки». Ирина Соловьева поздравила Диану с заслуженной победой, поблагодарила за внимание к теме охраны окружающей среды и пожелала дальнейших творческих спехов.





Директор центра оказания помощи детям Ольга Анихреева провела для гостей экскурсию по территории учреждения, рассказала о достижениях ребят в учебе, спорте, их активном участии в волонтерском и юнармейском движениях.

– Мы много раз бывали в этом центре, но каждый раз возвращаемся отсюда под впечатлением. Видно невооруженным взглядом, что все, что делает для своих подопечных коллектив учреждения, – все это делается с огромной любовью, – сказала по итогам поездки руководитель волгоградского Детфонда Ирина Соловьева, выразив благодарность сотрудникам за их работу по защите детства.





Добавим, что подарки в преддверии 1 июня от благотворительной организации также получили центры помощи детям в Волжском, Серафимовиче и Новоаннинском районе.