«Никаких ВВК. Уедешь на фронт»: раненного в грудь волжанина недолеченным отправляют на СВО

В редакцию V102.RU обратился отец мобилизованного 25-летнего младшего сержанта Дмитрия Х. Со слов жителя города Волжского Волгоградской области Владимира, его сына, получившего осколочное ранение грудной клетки и перелом правой пятки в зоне боевых действий, хотят на следующей неделе отправить недолеченным из части в Чечне в зону СВО, а в случае отказа — грозятся передать материалы для возбуждения уголовного дела.

По словам отца попавшего под частичную мобилизацию волжанина, его сын после получения повестки 24 сентября уже 19 октября попал на фронт. Из боевого опыта — лишь год срочной службы в 2016 году в мотострелковых войсках.





— У него в документах записано, что он по должности старший вычислитель взвода управления минометной батареи, но по факту — штурмовик. Там никто ни на что не смотрит. Взял автомат в руки и вперед. Сын попал на первую линию. Первую травму он получил 24 ноября 2022 года, когда их привезли на КАМАЗе рано утром на позиции. Им приказали быстро спешиваться, он прыгнул из кузова и правой пяткой попал на камень, сразу почувствовал сильную боль в стопе. Возможности обратиться за медпомощью там не было, он остался на позициях. Сам передвигаться мог, но боль не уходила. Какие-то мази там прикладывал в окопах, бинтовал, но это все несерьезно. Сразу скажу, что уже сросшийся перелом у Димы зафиксировали только в январе в госпитале, уже после получения ранения при обстреле, — рассказывает отец военнослужащего.

Дальше, вспоминает волжанин, его сын 21 декабря 2022 года получил сквозное осколочное ранение грудной клетки.

— В тот день они приехали менять ребят на позициях. Их накрыли минометным огнем, осколок прилетел ему в грудь с левой стороны, прошел насквозь. Сыну удалось вылезти из-под обстрела, он полз по земле, перебежками кое-как добрался до нулевой точки, откуда его уже забрали. В ДНР Диме оказали первую помощь, потом он попал в военный госпиталь в Ростове, затем в Новочеркасск, следом — Новороссийск, во Владикавказе ему врачи поставили категорию «Г» – временно не годен к военной службе и сделали заключение, что сыну необходим отпуск по ранению на 30 дней. В части, куда он приписан, а она находится в Чеченской Республике, его толком не лечили и открытым текстом заявили, что ему стоит готовиться к отправке обратно в зону СВО. В рапорте начмеда части на имя командира есть интересная приписка. Оказывается, что, согласно неким руководящим документам, категория «Г» по истечении отпуска по болезни военнослужащего возвращается в исходную категорию годности, которая была выставлена военкоматом. А заключение от военкомата действует в течение года с момента его утверждения, — делится Владимир.





Отец мобилизованного рассказывает, что сын постоянно жалуется на бессонницу, боли в плече и пятке, на высокое давление, но в лазарете при медчасти на это не обращают внимания, а написанный рапорт на имя командира с просьбой пройти полный курс лечения остается без ответа.

— У сына, помню, поднялось давление до 190 — пришлось скорую вызывать в часть. Приехавшие медики поставили ему диагноз «гипертонический криз». Ему там какие-то таблетки начмед выписывал, но это все несерьезно. Никаких обследований, ничего. В марте этого года Дима приехал домой в отпуск. В Волжском он обратился в частную клинику. Посетил травматолога и невролога, сделал МРТ. У него обнаружили дегенеративные изменения в позвоночнике. У сына тремор, руки трясутся, весь скованный сам по себе, в напряжении постоянно. Рука совсем не работает, только стакан воды может поднять. Без боли передвигается лишь на небольшие расстояния, медленным шагом в ортопедических стельках. Говорит, что пробовал ради эксперимента брать в руки баклажку с водой пятилитровую и идти, сразу возникает нестерпимая боль. У него еще мениски на обоих коленях повреждены. А в части предлагают, мол, ты в полной разгрузке побегай-попрыгай, да еще и бой веди. Отправляют на верную смерть, — говорит отец солдата.





Волжанин уточняет, что сын по возвращении в часть, к которой он приписан, снова обратился в лазарет с просьбой отправить его на адекватное лечение, однако военные медики вновь его проигнорировали.

— Поймите, мой сын не дезертир, не трус, он никуда не хочет сбежать или спрятаться, но отправлять его просто на убой я не позволю. Как человек, который не может нормально ходить, может вести боевые действия? У него рука не работает, а ему говорят: ничего, все нормально, там заживет, — возмущен отец Дмитрия. — Так еще и пугают возбуждением уголовного дела за отказ от участия в СВО. Сегодня, 31 мая, сыну опять отказали в медпомощи в воинской части. Новый начальник медслужбы ему сказал, что никакого лечения не будет, никаких направлений на ВВК не жди, а в скором времени уедешь обратно на фронт. Уже на следующей неделе во вторник или среду он может оказаться в списках на отправку. В части ему знаете, что сказали? Ты отправляйся обратно, там тебя встретит начмед и проведет ВВК. В окопах, видимо. На передовой все сделают, мол, не переживай.





Со слов отца мобилизованного младшего сержанта, его сын отправил через электронную форму заявление на сайт военной прокуратуры Южного военного округа по поводу всей этой ситуации с лечением, которого нет.

— Дима там выбрал нужный шаблон и направил письмо. 17 мая пришел ответ, что обращение переслали военному прокурору 201-го военного гарнизона полковнику юстиции Нагиеву. Пока с сыном никто не связывался, а время идет, — беспокоится отец военнослужащего.

Редакция информагентства озвучила ситуацию с мобилизованным представителям Военного следственного управления СК России по Южному военному округу. О ее развитии мы сообщим дополнительно.

Фото и коллаж: архив семьи / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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