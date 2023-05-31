1 июня в Волгоградской области объявлен днем трезвости

Общество 31.05.2023 08:27
0
31.05.2023 08:27
Завтра, 1 июня, в День защиты детей в Волгоградской области будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на региональное законодательство, регулирующее розничную продажу алкоголя.
Напомним, в Волгоградской области запрещена продажа спиртного 1 июня, в День защиты детей, 1 сентября, в День знаний, а также 25 января - в День студенчества. Ранее сухой закон объявлялся и 27 июня, на День молодежи. Однако недавно Указом Президента РФ празднование Дня молодежи было перенесено на последнюю субботу июня.
Соответственно, в этот день в регионе также запретят продажу спиртного. Соответствующие изменения внесены в региональный закон.
«Кусачим» районам Волгоградской области выделят дополнительные деньги на бездомных собак31.05.2023 10:27
Общество 31.05.2023 10:27
«На зарплату нет денег»: власти Михайловки объяснили закрытие муниципальной бани31.05.2023 06:09
Общество 31.05.2023 06:09
ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются дожди с грозами и +8 °С30.05.2023 21:04
Общество 30.05.2023 21:04
Главе СКР Бастрыкину послали повторное обращение с «Лысой горы» в Волгограде30.05.2023 20:36
Общество 30.05.2023 20:36
В ЦПКиО Волгограда с 1 по 4 июня с боем и пеной победят мошку30.05.2023 20:00
Общество 30.05.2023 20:00
«На их сторону встал прокурор»: скандал из-за дома на дороге снова привел волгоградцев в суд30.05.2023 19:21
Общество 30.05.2023 19:21
«Такой кошмар каждый день»: волгоградцы сняли на видео переполненные автобусы №2130.05.2023 19:07
Общество 30.05.2023 19:07
В Волгограде на две ночи с 30 мая перекроют улицу Рокоссовского30.05.2023 18:45
Общество 30.05.2023 18:45
В Волгограде вручили награды добровольцам отрядов «Барс» из зоны СВО30.05.2023 15:47
Общество 30.05.2023 15:47
Состояние одной пострадавшей в ДТП с маршрутками волжанки вызывает опасения врачей30.05.2023 15:10
Общество 30.05.2023 15:10
В Иловле наградили выпускников, обезоруживших на линейке одноклассника30.05.2023 14:46
Общество 30.05.2023 14:46
Жителям осажденного Сталинграда утвердили скидку на дрова и сжиженный газ30.05.2023 14:30
Общество 30.05.2023 14:30
В Волгограде майора осудили за взятку от раненного на СВО бойца мотострелковой бригады30.05.2023 13:49
Общество 30.05.2023 13:49
УФАС в Волгограде запретило рекламу с женской попой и обидной фразой для бедных30.05.2023 12:50
Общество 30.05.2023 12:50
В Волжском в ДТП с двумя маршрутками пострадали четыре женщины30.05.2023 12:32
Общество 30.05.2023 12:32