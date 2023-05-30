В Волгограде на две ночи с 30 мая перекроют улицу Рокоссовского

В Волгограде на улице Рокоссовского на две ночи закроют движение для транспорта на участке Второй продольной. Как сообщает V102.RU, перекрытие стартует сегодня, 30 мая в 22.00.

— По улице Рокоссовского на протяжении двух ночей в период с 22.00 30 мая по 04.00 31 мая и с 22.00 1 июня по 04.00 2 июня будет временно приостановлено движение автотранспорта на участке от улицы Двинской до улицы Ткачева, — пояснили в пресс-службе мэрии Волгограда.

Уточняется, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности во время проведения работ. С помощью тяжелой техники рабочие установят опоры над дорогой, на которых будут красоваться новенькие знаки.

Закрытый участок составит всего 280 метров и начнется от дома № 105 по улице Рокоссовского.

Скриншот: «Яндекс. Карты»