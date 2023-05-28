Семье погибшего на Украине 22-летнего волгоградца передадут орден Мужества

Семье погибшего в ходе проведения специальной военной операции 22-летнего ефрейтора Андрея Андреева из Палласовского района Волгоградской области передадут государственную награду. Как сообщила V102.RU мать военнослужащего Татьяна, ее сын посмертно награжден орденом Мужества.

— Нас пригласили 1 июня на церемонию передачи орденов в Волгоград. Мой сын погиб, спасая своего друга, с которым они вместе по мобилизации отправились в зону боевых действий, — рассказала мать нашего земляка.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о подвиге 22-летнего ефрейтора в зоне СВО. Андрей спас своего друга, подорвавшегося на мине, ценой своей жизни.

Фото и коллаж: личный архив семьи / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

«Ушел из мирной жизни в самое пекло»: бизнесмен из Волгограда Юрий Касухин погиб под Артемовском