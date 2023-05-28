Общество

Семье погибшего на Украине 22-летнего волгоградца передадут орден Мужества

Общество 28.05.2023 11:18
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28.05.2023 11:18


Семье погибшего в ходе проведения специальной военной операции 22-летнего ефрейтора Андрея Андреева из Палласовского района Волгоградской области передадут государственную награду. Как сообщила V102.RU мать военнослужащего Татьяна, ее сын посмертно награжден орденом Мужества. 

— Нас пригласили 1 июня на церемонию передачи орденов в Волгоград. Мой сын погиб, спасая своего друга, с которым они вместе по мобилизации отправились в зону боевых действий, — рассказала мать нашего земляка. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о подвиге 22-летнего ефрейтора в зоне СВО. Андрей спас своего друга, подорвавшегося на мине, ценой своей жизни. 

Фото и коллаж: личный архив семьи / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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