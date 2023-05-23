



В преддверии сезона летних отпусков «Волжские тепловые сети» напоминают потребителям города о необходимости своевременно оплачивать потребленные коммунальные ресурсы – горячую воду и отопление, за которое оплата производиться равными долями в течение года. В противном случае должников ждет встреча с приставами и всеми законными мерами, направленными на взыскание задолженности: наложение ареста и изъятие личного имущества должника, привлечение к административной ответственности за неисполнения решения суда.

Кроме того, по закону энергетики могут направлять данные о должниках в бюро кредитных историй, что может стать причиной отказа в выдаче им займа. Ещё одна опасность, которая ждёт злостных неплательщиков, - ограничения на распоряжение жильём.

Теплоэнергетики обращают внимание волжан, в текущем году судебными приставами проведено уже 13 рейдов по 77 должникам. В результате таких встреч на 15 автомобилей был наложен арест.

Такие крайние меры вынужденные, так как просроченная задолженность перед ресурсоснабжающей компанией составляет свыше 460 млн рублей, из которых только население задолжало 330 млн рублей. К слову сказать, «чемпионом» среди волжан-должников стал житель, накопивший неоплаченных квитанций на 240 тыс рублей.

«Волжские тепловые сети» особо отмечают, что стартовала летняя ремонтная компания и энергетики должны в ближайшее время провести все работы на сетях, чтобы обеспечить зимой стабильную и бесперебойную работу. Поэтому не стоит доводить ситуацию с платежами до критической, вовремя оплаченные квитанции – это качественный ремонт к предстоящему отопительному сезону.



