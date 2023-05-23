Общество

Накопленные долги могут лишить имущества и испортить долгожданный отпуск

Общество 23.05.2023 18:05
0
23.05.2023 18:05


В преддверии сезона летних отпусков «Волжские тепловые сети» напоминают потребителям города о необходимости своевременно оплачивать потребленные коммунальные ресурсы – горячую воду и отопление, за которое оплата производиться равными долями в течение года. В противном случае должников ждет встреча с приставами и всеми законными мерами, направленными на взыскание задолженности: наложение ареста и изъятие личного имущества должника, привлечение к административной ответственности за неисполнения решения суда. 
Кроме того, по закону энергетики могут направлять данные о должниках в бюро кредитных историй, что может стать причиной отказа в выдаче им займа. Ещё одна опасность, которая ждёт злостных неплательщиков, - ограничения на распоряжение жильём.
Теплоэнергетики обращают внимание волжан,  в текущем году судебными приставами проведено уже 13 рейдов по 77 должникам. В результате таких встреч на 15 автомобилей был наложен арест. 
Такие крайние меры вынужденные, так как  просроченная задолженность перед ресурсоснабжающей компанией составляет свыше 460 млн рублей, из которых только население задолжало  330 млн рублей. К слову сказать, «чемпионом» среди  волжан-должников стал житель, накопивший неоплаченных квитанций на  240 тыс рублей.
«Волжские тепловые сети» особо отмечают, что стартовала летняя ремонтная компания и энергетики должны в ближайшее время провести все работы на сетях, чтобы обеспечить зимой стабильную и бесперебойную работу. Поэтому не стоит доводить ситуацию с платежами до критической, вовремя оплаченные квитанции – это качественный ремонт к предстоящему отопительному сезону. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.05.2023 12:38
Общество 24.05.2023 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.05.2023 12:08
Общество 24.05.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 10:48
Общество 24.05.2023 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.05.2023 09:59
Общество 24.05.2023 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 08:08
Общество 24.05.2023 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 07:50
Общество 24.05.2023 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2023 21:42
Общество 23.05.2023 21:42
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2023 19:47
Общество 23.05.2023 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2023 18:31
Общество 23.05.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2023 17:53
Общество 23.05.2023 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2023 16:51
Общество 23.05.2023 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2023 16:10
Общество 23.05.2023 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2023 14:19
Общество 23.05.2023 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.05.2023 12:43
Общество 23.05.2023 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.05.2023 12:32
Общество 23.05.2023 12:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:04
Был завернут в одеяло. В Волгограде нашли мумифицированный труп в коллектореСмотреть фотографии
12:39
Волгоградских приставов заподозрили в незаконной продаже земли с торговСмотреть фотографии
12:38
Семейные пары из Волгограда приглашают поучаствовать в шоу «Клиника счастья. Реалити»Смотреть фотографии
12:08
Замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть побывал в гостях у жильцов аварийных домов в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:57
На станции «Бакинская» в Волгограде под товарняк попал молодой пареньСмотреть фотографии
11:20
«Спешил домой, видимо»: на водителя «Нивы» после страшного ДТП с школьником в Волгограде завели уголовное делоСмотреть фотографии
11:14
«Шумела, потом — притихла»: в Волгограде с 9-го этажа выпала женщинаСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде 4-летний мальчик на самокате попал под колеса автомобиляСмотреть фотографии
10:08
Наезд самокатчика на 52-летнюю женщину в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области вновь ввели желтый уровень опасностиСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде накрыли подпольное производство левой водки «Пять озер» и «Беленькой»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:25
Волонтеры разыскивают пропавшего 2 мая 59-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
08:08
На северо-восточные районы Волгоградской области опустился густой туманСмотреть фотографии
07:50
«Все еще в реанимации»: в Волгограде прооперировали сбитого «Нивой» школьникаСмотреть фотографии
22:20
«Вход бесплатный»: в Волгограде 24 мая стартует юношеский футбольный турнир УЕФАСмотреть фотографии
21:42
«Бесились и зажигали»: волгоградские выпускники после линеек оторвались в ЦПКиОСмотреть фотографии
21:20
Возбуждено уголовное дело о нападении выпускника на одноклассницу в волгоградской школеСмотреть фотографии
20:09
В Волгоградской области за неделю 22 человека заболели гриппомСмотреть фотографии
19:47
Под Волгоградом возобновляется движение паромаСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде на ул. Рабоче-Крестьянской «Нива» на полной скорости сбила школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:14
Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня — в новом сериале «Ухожу красиво»Смотреть фотографии
18:31
МЧС предупредило волгоградцев о ливнях с грозами и шквалистом ветре до 25 м/сСмотреть фотографии
18:05
Накопленные долги могут лишить имущества и испортить долгожданный отпускСмотреть фотографии
17:53
Министр Чечни Дудаев прокомментировал передачу дела о сожжении Корана в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:20
Волгоградец топором разрубил лицо супруге из ревностиСмотреть фотографии
16:51
Владимир Путин в Кремле наградил педагога из Волгоградской области Нину БударинуСмотреть фотографии
16:10
Госдума увеличила штрафы за укусы животных до 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:48
В Сеть слили видео допроса школьника, напавшего на выпускницу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:45
Напавшего с ножом на выпускницу волгоградского школьника проверят на вменяемостьСмотреть фотографии
14:19
Только 39% жителей ЮФО хотят возвращения в страну международных компанийСмотреть фотографии
 