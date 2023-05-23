Общество 23.05.2023 14:19
0
23.05.2023 14:19
Уход известных иностранных компаний не повлиял на уровень жизни и качество потребления большинства жителей Южного федерального округа. При этом 39% южан все же надеются на их возвращение. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
Почти две трети опрошенных нейтрально или даже положительно относятся к уходу с российского рынка известных международных компаний (Apple, BMW, Chanel, McDonaldʼs и других). 45% потому, что Россия легко сможет заместить их товары и сервисы отечественными. Еще 19% - потому, что не пользовались товарами и сервисами этих компаний.
37% респондентов отнеслись к такому уходу отрицательно (для 22% будет не хватать услуг и сервисов, еще 14% считают решение компаний покинуть Россию неоправданным).
62% сообщили, что уход известных иностранных брендов из России никак не сказался на их уровне жизни и качестве потребления. 17% респондентов видят в этом положительные изменения. У 21%, в связи с уходом известных иностранных брендов из России, уровень жизни и качество потребления ухудшились (у 8% определенно да, у 13% скорее да).
39% респондентов хотели бы возвращения ушедших из России иностранных компаний и брендов в будущем (21% скорее да, 18% определенно да). Не хотят больше видеть в России ушедшие иностранные компании и бренды 38% (19% скорее нет и 19% определенно нет). 24% затруднились ответить на этот вопрос.
*Опрос проведен 11-18 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.<
В Волгограде состоялись международные соревнования по пожарно-спасательному спорту23.05.2023 12:43
Общество 23.05.2023 12:43
Гимн, чирлидинг и классический вальс: в школах Волгограда прозвенел последний звонок23.05.2023 12:32
Общество 23.05.2023 12:32
МВД и СК проводят проверку по факту нападения выпускника на школьницу под Волгоградом23.05.2023 12:19
Общество 23.05.2023 12:19
На открытии детского центра в Садах Придонья побывали свыше 500 человек23.05.2023 11:22
Общество 23.05.2023 11:22
«Лежал в реанимации»: в Волгограде умер экс-глава управления охотничьего и рыбного хозяйства Анатолий Майданов23.05.2023 10:36
Общество 23.05.2023 10:36
Работники волгоградских госучреждений получат двойную зарплату за командировки на Донбасс23.05.2023 10:00
Общество 23.05.2023 10:00
У жителя Волгоградской области в кармане взорвался и загорелся смартфон23.05.2023 08:31
Общество 23.05.2023 08:31
В Михайловке в третий раз объявили аукцион на строительство катка за четверть миллиарда23.05.2023 08:31
Общество 23.05.2023 08:31
Росгидромет: в Волгоградской области прогнозируют град и шторм до 25 мая22.05.2023 20:55
Общество 22.05.2023 20:55
В Сурском сквере в центре Волгограда заложили фонтан и уже строят дорожки22.05.2023 18:34
Общество 22.05.2023 18:34
В волгоградском регионе продолжается акция за здоровое питание в школе и дома22.05.2023 18:06
Общество 22.05.2023 18:06
«Он год числился пропавшим без вести»: в Волгоградской области похоронили погибшего в Мариуполе Александра Кубанцева22.05.2023 15:21
Общество 22.05.2023 15:21
Губернатор Бочаров поручил обезопасить волгоградских детей во время летнего отдыха22.05.2023 13:02
Общество 22.05.2023 13:02
В трансформаторной подстанции в Волгограде нашли обезображенный труп22.05.2023 10:55
Общество 22.05.2023 10:55
ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер22.05.2023 10:00
Общество 22.05.2023 10:00