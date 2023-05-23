



Уход известных иностранных компаний не повлиял на уровень жизни и качество потребления большинства жителей Южного федерального округа. При этом 39% южан все же надеются на их возвращение. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Почти две трети опрошенных нейтрально или даже положительно относятся к уходу с российского рынка известных международных компаний (Apple, BMW, Chanel, McDonaldʼs и других). 45% потому, что Россия легко сможет заместить их товары и сервисы отечественными. Еще 19% - потому, что не пользовались товарами и сервисами этих компаний.

37% респондентов отнеслись к такому уходу отрицательно (для 22% будет не хватать услуг и сервисов, еще 14% считают решение компаний покинуть Россию неоправданным).

62% сообщили, что уход известных иностранных брендов из России никак не сказался на их уровне жизни и качестве потребления. 17% респондентов видят в этом положительные изменения. У 21%, в связи с уходом известных иностранных брендов из России, уровень жизни и качество потребления ухудшились (у 8% определенно да, у 13% скорее да).

39% респондентов хотели бы возвращения ушедших из России иностранных компаний и брендов в будущем (21% скорее да, 18% определенно да). Не хотят больше видеть в России ушедшие иностранные компании и бренды 38% (19% скорее нет и 19% определенно нет). 24% затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен 11-18 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.