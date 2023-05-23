В Волгограде состоялись международные соревнования по пожарно-спасательному спорту

Международные соревнования среди спасателей на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка» завершились в Волгограде. Участники соревновались в пожарной эстафете, скоростном боевом развёртывании, преодолении 100-метровой полосы препятствий, вертикальном подъёме по штурмовой лестнице.

Помимо российских команд в турнире участвовали сборные спасателей из Узбекистана, Казахстана и Беларуси. Победителей поздравили советник главы министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Даниил Мартынов, начальник Главного управления МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин и представители региональной и городской власти.

Соревнования прошли при поддержке Сбера. Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Демина вручила дипломы победителям в номинации «Боевое развёртывание» среди женщин. Лучший результат в этой дисциплине продемонстрировала представительница сборной России.

– Сбер развивает плодотворное сотрудничество с МЧС России в различных направлениях как в банковской, так и в небанковской сфере. Мы регулярно поддерживаем профильные соревнования спасателей и стремимся быть надежным партнёром для ведомства во всем. Уверена, что эти соревнования станут очередным шагом в повышение профессионального мастерства и помогут спасателям чётко и оперативно действовать в реальных условиях, – отметила Наталья Демина.