На открытии детского центра в Садах Придонья побывали свыше 500 человек

Общество 23.05.2023 11:22
0
23.05.2023 11:22
Центр образования и развития детей «Жар-птица» открыл свои двери в поселке Сады Придонья, который построила одноименная компания. На торжественном мероприятии побывали представители областной администрации, депутаты Государственной думы, делегация из Российской академии художеств, руководители региональных вузов, партнеры и близкие друзья Садов Придонья. Гостей приветствовал президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин.
— В строительстве этого замечательного детского Центра принимало большое количество людей неравнодушных, талантливых, настоящих профессионалов своего дела. Можно сказать, что они вложили частичку своей души, доброй энергетики, — отметил Андрей Самохин. — Кроме хорошего и качественного содержания здесь есть выдающаяся культурная составляющая – великолепная монументальная работа выдающегося мастера Зураба Константиновича Церетели, которая останется в Волгоградской области, в России. Я горжусь, что Сады Придонья в состоянии делать такие проекты, в состоянии подарить детям, что действительно нужно не только сегодня, но надеюсь и на долгие годы.
После церемонии перерезания ленточки организаторы пригласили гостей совершить экскурсию по новому Центру образования и развития детей «Жар-птица». Каждый из присутствующих отметил не только красоту объекта, но и насколько пространство, где дети будут проводить практически весь день, очень комфортно, продуманно до мельчайших деталей, а кроме этого оснащено самым передовым оборудованием.
— Развивающая среда построена на основании норм в сфере образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и удовлетворяет самые взыскательные требования, и, конечно, обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного образования, разработанную коллективом «Жар-Птицы», — поделилась директор Центра Наталья Маркова. — Мы хотим, чтобы каждый ребенок развивался, получал от этого удовольствие, радовался жизни, приходил сюда с большим желанием. А главное, чтобы тянулся к знаниям.
Открытие детского Центра не смог пропустить внук народного художника СССР и РФ, президента Российской академии художеств, академика АХ СССР, автора мозаичного панно «Жар-птица» З. К. Церетели – Василий Церетели. По его словам, все, что создает компания «Сады Придонья» – сады, производство, продукция, объекты социальной направленности – произведения искусства.
— Мы рады, что вместе с компанией реализовали креативный проект уникального мозаичного панно «Жар-птица», которое разработал и создал вместе с командой художников Зураб Константинович Церетели. К тому же это настоящая премьера, ведь мастер впервые соединил в одной работе синтез техник, — сказал вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели. — Как и компания «Сады Придонья», так и З.К. Церетели большое внимание уделяют воспитанию подрастающего поколения, передают знания и умения. А также считают, что важнее отдавать больше, чем получать.
Свыше 500 человек, из которых 200 детей, побывали на экскурсии в центре «Жар-птица». Многие дети старшего возраста сетовали на тот факт, что им не пришлось посещать подобные детские сады и комплексы для развития научно-технического и творческого потенциала ребенка, где имеется кабинет робототехники, работает студия культуры и искусств, бассейн, спортивный зал и многое другое.
Строительство детского Центра велось 3,5 года, инвестиции за этот период составили порядка 600 млн. рублей.
Только 39% жителей ЮФО хотят возвращения в страну международных компаний23.05.2023 14:19
Общество 23.05.2023 14:19
В Волгограде состоялись международные соревнования по пожарно-спасательному спорту23.05.2023 12:43
Общество 23.05.2023 12:43
Гимн, чирлидинг и классический вальс: в школах Волгограда прозвенел последний звонок23.05.2023 12:32
Общество 23.05.2023 12:32
МВД и СК проводят проверку по факту нападения выпускника на школьницу под Волгоградом23.05.2023 12:19
Общество 23.05.2023 12:19
«Лежал в реанимации»: в Волгограде умер экс-глава управления охотничьего и рыбного хозяйства Анатолий Майданов23.05.2023 10:36
Общество 23.05.2023 10:36
Работники волгоградских госучреждений получат двойную зарплату за командировки на Донбасс23.05.2023 10:00
Общество 23.05.2023 10:00
У жителя Волгоградской области в кармане взорвался и загорелся смартфон23.05.2023 08:31
Общество 23.05.2023 08:31
В Михайловке в третий раз объявили аукцион на строительство катка за четверть миллиарда23.05.2023 08:31
Общество 23.05.2023 08:31
Росгидромет: в Волгоградской области прогнозируют град и шторм до 25 мая22.05.2023 20:55
Общество 22.05.2023 20:55
В Сурском сквере в центре Волгограда заложили фонтан и уже строят дорожки22.05.2023 18:34
Общество 22.05.2023 18:34
В волгоградском регионе продолжается акция за здоровое питание в школе и дома22.05.2023 18:06
Общество 22.05.2023 18:06
«Он год числился пропавшим без вести»: в Волгоградской области похоронили погибшего в Мариуполе Александра Кубанцева22.05.2023 15:21
Общество 22.05.2023 15:21
Губернатор Бочаров поручил обезопасить волгоградских детей во время летнего отдыха22.05.2023 13:02
Общество 22.05.2023 13:02
В трансформаторной подстанции в Волгограде нашли обезображенный труп22.05.2023 10:55
Общество 22.05.2023 10:55
ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер22.05.2023 10:00
Общество 22.05.2023 10:00