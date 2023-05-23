На открытии детского центра в Садах Придонья побывали свыше 500 человек





Центр образования и развития детей «Жар-птица» открыл свои двери в поселке Сады Придонья, который построила одноименная компания. На торжественном мероприятии побывали представители областной администрации, депутаты Государственной думы, делегация из Российской академии художеств, руководители региональных вузов, партнеры и близкие друзья Садов Придонья. Гостей приветствовал президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин.

— В строительстве этого замечательного детского Центра принимало большое количество людей неравнодушных, талантливых, настоящих профессионалов своего дела. Можно сказать, что они вложили частичку своей души, доброй энергетики, — отметил Андрей Самохин. — Кроме хорошего и качественного содержания здесь есть выдающаяся культурная составляющая – великолепная монументальная работа выдающегося мастера Зураба Константиновича Церетели, которая останется в Волгоградской области, в России. Я горжусь, что Сады Придонья в состоянии делать такие проекты, в состоянии подарить детям, что действительно нужно не только сегодня, но надеюсь и на долгие годы.





После церемонии перерезания ленточки организаторы пригласили гостей совершить экскурсию по новому Центру образования и развития детей «Жар-птица». Каждый из присутствующих отметил не только красоту объекта, но и насколько пространство, где дети будут проводить практически весь день, очень комфортно, продуманно до мельчайших деталей, а кроме этого оснащено самым передовым оборудованием.

— Развивающая среда построена на основании норм в сфере образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и удовлетворяет самые взыскательные требования, и, конечно, обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного образования, разработанную коллективом «Жар-Птицы», — поделилась директор Центра Наталья Маркова. — Мы хотим, чтобы каждый ребенок развивался, получал от этого удовольствие, радовался жизни, приходил сюда с большим желанием. А главное, чтобы тянулся к знаниям.





Открытие детского Центра не смог пропустить внук народного художника СССР и РФ, президента Российской академии художеств, академика АХ СССР, автора мозаичного панно «Жар-птица» З. К. Церетели – Василий Церетели. По его словам, все, что создает компания «Сады Придонья» – сады, производство, продукция, объекты социальной направленности – произведения искусства.





— Мы рады, что вместе с компанией реализовали креативный проект уникального мозаичного панно «Жар-птица», которое разработал и создал вместе с командой художников Зураб Константинович Церетели. К тому же это настоящая премьера, ведь мастер впервые соединил в одной работе синтез техник, — сказал вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели. — Как и компания «Сады Придонья», так и З.К. Церетели большое внимание уделяют воспитанию подрастающего поколения, передают знания и умения. А также считают, что важнее отдавать больше, чем получать.





Свыше 500 человек, из которых 200 детей, побывали на экскурсии в центре «Жар-птица». Многие дети старшего возраста сетовали на тот факт, что им не пришлось посещать подобные детские сады и комплексы для развития научно-технического и творческого потенциала ребенка, где имеется кабинет робототехники, работает студия культуры и искусств, бассейн, спортивный зал и многое другое.

Строительство детского Центра велось 3,5 года, инвестиции за этот период составили порядка 600 млн. рублей.