Общество

Губернатор Бочаров поручил обезопасить волгоградских детей во время летнего отдыха

Общество 22.05.2023 13:02
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22.05.2023 13:02


Губернатор Волгоградской области традиционное оперативное совещание посвятил в понедельник, 22 мая, предстоящему летнему отдыху детей и вопросам безопасности в связи с этим. 

– Первая летняя оздоровительная смена стартует 28 мая, — сообщил Андрей Бочаров в ходе совещания. — В этот день начнутся первые заезды в летние пришкольные и загородные оздоровительные лагеря. К приему ребят готовятся порядка 700 организаций детского летнего оздоровительного отдыха, в том числе 28 загородных оздоровительных лагерей. 

По предварительным данным, на отдых в оздоровительные учреждения этим летом отправятся около 85 тысяч детей, в том числе  500 детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик.

Одновременно в регионе в общеобразовательных учреждениях стартуют экзаменационные испытания. В связи с этим органам исполнительной власти и федеральным структурам Андрей Бочаров поручил позаботиться о комплексной безопасности детей 

  • провести в единый день 23 мая торжественные мероприятия, посвящённые окончанию учебного года, для выпускников 9-х и 11-х классов, с учётом безусловного обеспечения комплексной безопасности всех участников мероприятий;

  • обеспечить в установленные сроки проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования. Отдельное внимание обратить на реализацию всех запланированных мер обеспечения комплексной безопасности;

  • до 27 мая текущего года завершить подготовительную межведомственную работу по организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков, обеспечив готовность учреждений отдыха и оздоровления детей к летнему оздоровительному сезону;

  • обеспечить на протяжении летнего оздоровительного периода межведомственный контроль за деятельностью детских летних оздоровительных лагерей, особое внимание уделять вопросам комплексной, в т.ч. антитеррористической безопасности, безусловному выполнению всех норм и требований пожарной безопасности;

  • обеспечить во время школьных каникул постоянный межведомственный контроль за безопасностью детей и подростков, в т.ч. за пребыванием несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время.
Одно из поручений губернатора Волгоградской области касается последних звонков в волгоградских школах. Для выпускников 9-х и 11-х классов их организуют 23 мая во всем регионе. 

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