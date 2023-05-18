«Красный Октябрь» открыл ежегодный турнир по футболу

На «Красном Октябре» 16 мая прошло долгожданное открытие турнира по футболу, приуроченного к профессиональному празднику металлургов. Со словами приветствия спортсменов и болельщиков выступил управляющий директор Константин Волков:

- Отрадно видеть, что в этом году наш традиционный турнир по футболу продолжается. Заводчане активно участвуют в спортивных мероприятиях как заводского, так и городского уровней. Мы и дальше будем поддерживать развитие корпоративных видов спорта. Успех предприятия напрямую зависит от здоровья его сотрудников. Я желаю вам отличных соревнований, пусть победит сильнейший.





Поздравила участников с открытием турнира директор по управлению персоналом Марина Шендрик:

– Добрые традиции нужно сохранять и продолжать, спасибо вам за то, что помогаете нам в этом и принимаете участие в соревнованиях. Безусловно, каждый из вас настроен на победу, и мы с нетерпением будем ждать финала.





В этом году за Кубок «Красного Октября» поборются восемь команд: ЛПЦ, ЭСПЦ-2, ЭЦРМО, КЦ, ОКЦ, ЦРМО, ЦФЛ и заводоуправления. Всего на стадионе спортивного комплекса «Зенит» по вторникам и четвергам пройдет 32 игры.

В качестве сигнала об открытии турнира Константин Николаевич передал первый пас. Первыми сыграли команды, занявшие в прошлом году первое и второе место: ЛПЦ и ЭСПЦ-2. Напряженная борьба завершилась ничьей со счетом 0:0. Следующими на поле вышли команды ЭЦРМО и КЦ. Со счетом 5:1 победу одержал электроцех.





Следующая серия игр состоится в этот четверг, 18 мая, между командами ОКЦ и ЦРМО, ЦФЛ и заводоуправлением. За расписанием игр приглашаем следить в социальных сетях «Красного Октября».

Напомним, что в этом году футбольная команда «Красный Октябрь» начала сезон в Объединенной футбольной лиге, в которой приняли участие более 20 команд Волгограда и области.